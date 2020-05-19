شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة ألعاب فرنسية ترفع دعوى ضد أبل وجوجل بسبب لعبة مقلدة على متاجرهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت شركة الألعاب Ubisoft دعوى قضائية ضد كل من Apple و Google لعدم إزالة لعبة من متاجر التطبيقات الخاصة بهما، ووفقًا لتقرير نشر فى بلومبرج، تم رفع هذه الدعوة القضائية ضد عمالقة التكنولوجيا بسبب بيع لعبة " Area F2" التى تدعى أنها "نسخة شبه كربونية" من لعبة "Tom Clancy's Rainbow Six: Siege".

وقالت Ubisoft إنها أبلغت كل من Apple و Google بشأن انتهاكات حقوق النشر، ومع ذلك رفض كلاهما حتى الآن سحب Area F2 من متاجرهما عبر الإنترنت، وقد تم تطوير " Area F2" من قبل شركة الترفيه الرقمى Ejoy التابعة لشركة Alibaba الصينية.

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واللعبة مدرجة فى App Store ومتجر Google Play من قبل المطور Qookka Games، وقالت Ubisoft فى شكوى قدمت فى محكمة اتحادية فى لوس أنجلوس الأسبوع الماضى إن " Area F2" ، التى أنشأتها شركة Ejoy.com التابعة لشركة Alibaba Group Holdings Ltd ، هى "نسخة شبه كربونية" من Rainbow Six: Siege ، ولا يمكن "الجدال بشأنها.

وقالت الدعوى القضائية إن "Rainbow Six: Siege" هى من بين أكثر الألعاب التنافسية متعددة اللاعبين شعبية فى العالم، وهى من بين أكثر الممتلكات الفكرية قيمة فى Ubisoft. وأضافت: "يتم نسخ كل جانب من جوانب AF2 تقريبًا من R6S، من شاشة اختيار المشغل إلى شاشة التسجيل النهائية، وكل شيء بينهما".

فى الدعوى القضائية زعمت Ubisoft أن اللعبة لديها 55 مليون لاعب مسجل حول العالم، مع أكثر من 3 ملايين لاعب كل يوم. ووفقًا لتقرير Bloomberg ، تم توفير اللعبة للجمهور على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية فى أبريل.