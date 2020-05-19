تكنولوجيا: 5 حيل تحافظ على سرية وأمان محادثاتك على واتس آب.. جربها

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وقد حدد موقع "تايمز نيوز ناو" مجموعة من الحيل السحرية البسيطة، التي يمكن من خلالها المحافظة على دردشات الخاصة أو المرتبطة بالعمل على واتس آب في سرية وأمن كامل، حيث يعتمد تطبيق "واتس آب" على تقنية تشفير "من النهاية إلى النهاية"، والتي لا يحتفظ فيها برسائلك الخاصة على خوادمه ولا يمكن لأطراف ثالثة قراءتها، ولكن تقارير عديدة أشارت إلى أنه حتى تلك التقنية ليست آمنة بنسبة 100%، ولا تمنع المتجسسين أو المتطفلين من اختراق حسابك.
تحتوى كل محادثات عبر "واتس آب" على رمز أمان خاص بك للتحقق من أن مكالماتك ورسائلك مشفرة بصورة كاملة. ويمكن العثور على هذا الرمز في شاشة معلومات الاتصال ، كرمز QR ورقم مكون من 60 رقمًا، وهذه الرموز فريدة لكل محادثة ويمكن مقارنتها بين الأشخاص في كل محادثة للتحقق من أن الرسائل التي ترسلها إلى الدردشة مشفرة من طرف إلى طرف.
في بعض الأحيان، قد تتغير رموز الأمان المستخدمة في التشفير من طرف إلى طرف، ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب قيامك أنت أو جهة الاتصال الخاصة بك بإعادة تثبيت تطبيق "واتسآب" أو تغيير الهواتف.
يعتبر هذا الإجراء طبقة أمان إضافية، حيث لن يفتح تطبيق "واتسآب" إلا ببصمة أصبعك.
يعد التحقق من خطوتين هو ميزة اختيارية تضيف مزيدًا من الأمان إلى حسابك، وعند تمكين التحقق بخطوتين، يجب أن تكون أي محاولة للتحقق من رقم هاتفك على "واتس آب" مصحوبة برقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام، الذي قمت بإنشائه عند تفعيل هذه الميزة.
4- إخفاء آخر ظهور
بشكل افتراضي، يسمح واتسآب لأي مستخدم بالاطلاع على إيصالات القراءة وآخر ظهور وصورة الملف الشخصي، ولتغيير هذه الإعدادات، يمكنك ببساطة الانتقال إلى المزيد من الخيارات وهي نقطة ثلاثية أفقية، ثم ادخل إلى الإعدادات ومنها إلى أيقونة الحساب، ثم خيار الخصوصية، واختر إلغاء تفعيل تلك الأمور.
5- الروابط المريبة
عند تفعيل تلك الخاصية، فعند استقبال حسابك على واتسآب أي روابط مريبة أو غير عادية، سيظهر لك تنبيه بعدم فتح تلك الروابط وأنها خاصة بموقع غير شرعي أو موثق.
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