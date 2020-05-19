على ويندوز 10 هناك العديد من التطبيقات التي يمكنها مشاركة شاشتك. في هذا الوقت و مع انتشار فيروس كورونا فأمر مثل مشاركة الشاشة يبدو ضروريًا بعض الشئ. حيث انك ستحتاج ان تشارك شاشتك في عملك في اي وقت عمومًا. ستحتاج ان تعرض عليها اي شئ لباق زملائك و لكن عن طريق الإنترنت. بدون الخوض في مقدمة طويلة هذه افضل تطبيقات مشاركة الشاشة على ويندوز 10

Zoom

نعم نعم هذا تطبيق خاص بالمحادثات على الإنترنت و هو من اكبر التطبيقات لذلك حيث يمكنك من محادثة اي شخص على الإنترنت بدون اي مشاكل و بسرعة كبيرة. و في نفس الوقت هو موجه بشكل كبير للإحتماعات على الإنترنت. و يحمل ميزة مشاركة الشاشة. لهذا هو في القائمة و ستجد غيره من نفس النوع في القائمة ايضًا.

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Microsoft Teams

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تطبيق من مايكروسوفت منافس لتطبيق Zoom. تطبيق اجتماعات على الإنترنت. بكل مزايا الإجتماعات المطلوبة. يحمل مكالمات صوتية و فيديو. يساعدك في انشاء غرف اجتماعات و غيرها من الأمور المطلوبة لذلك. و الميزة التي تضعه في هذه القائمة هي ميزة مشاركة الشاشة فيستطيع كل شخص في الإجتماع مشاهدة الشاشة الخاصة بك. و مشاهدة ما تعرضه انت بكل حال.

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Screenleap

اسمه سريع النطق. تطبيق Screenleap ليس تطبيق اجتماعات على الإنترنت بل هو تطبيق يهدف فعلًا لغرض مشاركة الشاشة لا اكثر. فقط كل ما عليك فعله التسجيل على الموقع و بدأ المشاركة سيعطيك التطبيق 40 دقيقة يوميًا لتستعملها للإشتراك المجاني. و سيعطيك رابطًا ترسله لكل من تريده ان يكون معك في الإجتماع بمجرد دخولهم عليه سيشاهدون شاشتك. التطبيق لا يحتاج لتحميل ولا لأي شئ آخر

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Teamviewer

غني عن التعريف و اكثر التطبيقات التي يمكن ان تستعمل في مجال مشاركة الشاشة. انا استعمله بشكل كبير ايضًا. يمتاز تطبيق TeamViewer بأنه مجاني و سريع لا يستهلك من الإنترنت كثيرًا. يعمل على اي نظام تشغيل. يمكنك تشغيله على جهاز Raspberry pi حتى. لذلك فتطبيق Teamviewer جيد بشكل كبير

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