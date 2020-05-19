Huawei تقدم طلبًا جديدًا بقيمة 700 مليون دولار لشركة TSMC، ولكن القانون الأمريكي يوقف الصفقة

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر اليوم من تايوان، فيبدو أن شركة TSMC تلقت طلبًا بقيمة 700 مليون دولار أمريكي من شركة Huawei لتُصنع المعالجات الخاصة بهذه الأخيرة بإستخدام تكنولوجيا 7 و 5 نانومتر الخاصة بها. وعلى ما يبدو، هذه الصفقة تشمل تصنيع المعالج HiSilicon Kirin 1020 القادم بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر، وتصنيع معالجات 5G المتوسطة الأخرى بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر. ومع ذلك، يُقال أن شركة TSMC تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية ولن تتمكن من تلقي أي طلبات أخرى. وهذه ليست القضية الوحيدة.

يوم الجمعة، واصلت الحكومة الأمريكية فرض القوانين الجديدة التي تهدف إلى عرقلة شركة Huawei بحيث أقرت مشروع قانون جديد يطلب من الشركات المصنعة لأشباه الموصلات التي تستخدم المعدات والبرمجيات التابعة للشركات الأمريكية الحصول على ترخيص من الحكومة الأمريكية أولاً إذا كانت ترغب في التعامل مع شركة Huawei. وبالتالي، كان على شركة TSMC إيقاف جميع طلبات Huawei الجديدة. ومع ذلك، السياسة الجديدة لا تنطبق على الطلبات الحالية.

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رفضت شركة Huawei التعليق على الأمر بينما وصفت شركة TSMC هذا التقرير بأنه ” شائعات بحتة “.