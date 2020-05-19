Huawei تكشف بهدوء عن الهاتف Huawei Y8p مع شاشة OLED بحجم 6.3 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Huawei Y8p بشكل هادئ ومن دون أي ضجة إعلامية نظرًا إلى أنها إكتفت فقط بعرض هذا الهاتف على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت. هذا الهاتف ليس جديدًا كليًا، فهو يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Huawei Enjoy 10s، وهذا ما يعني بأن الإختلاف بين الهاتفين يقتصر على الإسم فقط.

للتذكير، فقد تم تزويد الهاتف Huawei Enjoy 10s بمواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD تأوي تحتها مستشعر بصمات الأصابع، ومعالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 710F، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن من خلال منفذ MicroUSB.

هذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية تمتاز بدقة 8 ميغابكسل، في حين يضم في الخلف ثلاث كاميرات في الزاوية العلوية اليسرى بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Huawei Y8p متوفر للشراء باللونين الأزرق والأسود، ويُكلف إبتداءً مما يُعادل 245 يورو علمًا أنه سيتم عرضه للبيع أول مرة في اليوم 29 مايو.