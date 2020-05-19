شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تلزم زوار متاجرها بارتداء الكمامات وإجراء فحوصات درجة الحرارة قبل الدخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أبل عن إلزام العملاء القادمين إلى متاجرها بضرورة ارتداء أقنعة وجه وإجراء فحوصات درجة الحرارة، حيث تخطط لإعادة فتح المزيد من المواقع حول العالم، وقالت شركة أبل إنها ستقوم أيضًا بتنظيف الأسطح والشاشات والمنتجات فى المناطق ذات حركة المرور العالية على مدار اليوم.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تم إغلاق جميع متاجر أبل خارج الصين "حتى إشعار آخر" فى منتصف مارس استجابة لوباء الفيروس التاجى، وافتتحت الشركة ما يقرب من 100 متجر بالفعل بموجب إجراءات الرقابة الجديدة، مع افتتاح عشرات أخرى فى الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت شركة أبل إن إغلاق جميع متاجر البيع بالتجزئة يعد "خطوة غير مسبوقة" مطلوبة لحماية صحة ورفاهية العملاء والموظفين.

وفقًا لـ 9to5Mac 99 أن نحو 99 متجر من أصل 510، يتم فتحها أو سيتم فتحها قريبًا - بما فى ذلك 25 متجرًا سيفتتح فى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، و 12 فى كندا و 10 فى إيطاليا، لا توجد حاليًا خطط لإعادة فتح متاجر أبل الـ38 فى المملكة المتحدة.

قال Deirdre O'Brien: "فى الصين الكبرى، رأينا أهمية التحرك السريع - والأهمية الحاسمة للمسافة الاجتماعية - لإبطاء انتشار الفيروس، ومع مرور الوقت، واصلنا تحسين وتوسيع تدابير الصحة والسلامة داخل المتاجر، والتى أثبتت فعاليتها فى أماكن مثل الصين الكبرى، حيث تم فتح متاجرنا بأمان منذ شهور".

وأوضح O'Brien إنهم لن يمضوا قدما فى فتح متاجر أخرى إلا عندما يتمكنوا من الحفاظ على ثقة العملاء والموظفين.

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وتدرس الشركة الحالات المحلية والاتجاهات طويلة المدى والتوجيهات من مسؤولى الصحة الوطنيين والمحليين قبل اتخاذ قرار بإعادة فتح متجر.

وأضاف O'Brien: "إن افتتاح متجر لا يعنى بأى حال من الأحوال أننا لن نتخذ خطوة وقائية لإغلاقه مرة أخرى إذا كانت الظروف المحلية تستدعى ذلك".

قالت شركة أبل إنها تركز على "الحد من الإشغال" ومنح العملاء والموظفين مساحة كبيرة - مع التركيز على المواعيد الفردية.

قال O'Brien: "ستكون تغطية الوجه مطلوبة لجميع فرقنا وعملائنا، وسوف نقدمها للعملاء الذين لا يحضرون معهم واحدة".

سيتم إجراء فحوصات درجة الحرارة عند الباب، وسيتم فحص أولئك الذين يعانون من أعراض - مثل السعال أو الحمى - أو الذين تعرضوا مؤخرًا لشخص مصاب بـ COVID ‑ 19.

كما أنهم يبحثون فى طرق مختلفة لخدمة احتياجات العملاء بشكل أكثر فعالية - سواء عبر الإنترنت أو فى المتاجر.