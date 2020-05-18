الأرصاد: موجة شديدة الحرارة بداية من غد للخميس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد بداية من غدا الثلاثاء حتى الخميس المقبل لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء البلاد معتدل ليلا.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة الشدة تكون رعدية احيانا وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدى احيانا إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر .

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ونشير التوقعات إلى انه من المحتمل أن يحدث انخفاض ملحوظ وتدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 6-7 درجات على اغلب الأنحاء يصاحب ذلك سقوط امطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية .

ومن المتوقع أن يتراوح متوسط درجات للحرارة من الثلاثاء حتى الخميس فى القاهرة 42-43 والوجه البحرى 41-41 والسواحل الشمالية 35-37 وجنوب سيناء 37-38 وشمال الصعيد 43-44 وجنوب الصعيد 43-45.

وتناشد الأرصاد الجوية كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.