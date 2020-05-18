تكنولوجيا: Minecraft تحقق مبيعات تتخطى 200 مليون نسخة كما تضم 126 مليون لاعب شهرياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر لعبة Minecraft في جذب قطاع كبير من المستخدمين وتحقيق نمو سنوي، حيث إستطاعت اللعبة أن تحقق مبيعات تتجاوز 200 مليون نسخة كما تضم 126 مليون لاعب شهرياً.

كشفت شركة مايكروسوفت اليوم عن مبيعات لعبة Minecraft بعد مرور 11 عاماً على إطلاق الإصدار الأول من Minecraft alpha، كما أكدت مايكروسوفت على أن لعبة Minecraft كانت مصدر جذب كبير للمستخدمين خلال فترة الحظر وإنتشار فيروس كورونا.

أيضاً شهدت لعبة Minecraft زيادة في نسبة اللاعبين الجدد خلال الشهر الماضي بشكل خاص بنسبة 25%، كما إرتفعت نسبة اللاعبين المتعددين بنسبة 40% خلال الشهر الماضي.

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ولقد وصلت لعبة Minecraft إلى مبيعات تجاوزت 100 مليون نسخة للمرة الأولى خلال 2016، إلا أن الشركة لم تشهد تراجع في المبيعات منذ ذلك الوقت، كما أنها حققت أعلى نسبة مشاهدة على منصة اليوتيوب أيضاً.

يذكر أن عملاق البرمجيات إستحوذت على Mojang صانعة Minecraft منذ ستة أعوام تقريباً في صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار، حيث إستطاعت الشركة بيع 50 مليون نسخة من اللعبة عبر أجهزة الحاسب، وXbox 360، وأيضاً PS3 إلى جانب منصات الألعاب الأخرى.

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