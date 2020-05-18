تكنولوجيا: تطبيق تخطيط القلب وإشعار عدم انتظام دقات القلب يصلان إلى Apple Watch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتوفر تطبيق تخطيط القلب على Apple Watch Series 4 أو الموديلات الأحدث في المملكة العربية السعودية في تحديث البرامج القادم مع نظامي iOS 13.5 وwatchOS 6.2.5.

وتعتبر هذه الميزة أول منتج يصل إلى المستهلك مباشرة ويسمح للعملاء بأخذ تخطيط للقلب من معصمهم مباشرة، حيث يسجل إيقاع دقات القلب في اللحظة التي يعانون فيها من أعراض مثل تسارع ضربات القلب أو عدم انتظامها، ويساعد على توفير بيانات مهمة للأطباء.

كما ستقوم ميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب في Apple Watch Series 1 أو الموديلات الأحدث بمراقبة إيقاع دقات القلب في الخلفية بين الحين والآخر، وسترسل إشعاراً إذا تم تحديد دقات قلب غير منتظمة تشير إلى الرجفان الأذيني.

وقد حصل كل من تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب على موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية باعتبارهما أجهزة طبية مرخصة من فئة Class IIa، وذلك من خلال عملية اعتماد تسويق الأجهزة الطبية (MDMA).

سيساعد كل من تطبيق تخطيط القلب1 وميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب2 المستخدمين على تحديد العلامات التي تشير إلى الرجفان الأذيني، وهو أكثر أشكال عدم انتظام دقات القلب شيوعاً. وعند إهماله وتركه من دون علاج، فإن الرجفان الأذيني يعد أحد الأسباب الرائدة التي يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية، وهي ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعاً حول العالم.

قال جيف وليامز، مدير عام العمليات في Apple: ”ساعدت Apple Watch الكثير من الناس حول العالم، ونشعر

بالتواضع لأنها أصبحت جزءاً مهماً من حياة عملائنا. ومع إصدار ميزات القلب هذه، تأخذ Apple Watch خطوة مهمة تمكّن

الأشخاص من الحصول على مزيد من المعلومات عن صحتهم.“

قالت سنبل ديزاي، الطبيبة ونائبة الرئيس لقسم الصحة في Apple: ”نحن على ثقة من قدرة هذه الميزات على مساعدة المستخدمين على التمتع بالمعرفة أثناء إجراء محادثات مع أطبائهم.

فمن خلال تطبيق تخطيط القلب وميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب، سيتمكن العملاء من فهم جوانب صحة القلب بطريقة أفضل.“

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تطبيق تخطيط القلب

تعمل الأقطاب الكهربائية الجديدة المدمجة في التاج الرقمي Digital Crown والكريستال على ظهر Apple Watch Series 4 والموديلات الأحدث مع تطبيق تخطيط القلب لتمكين العملاء من تسجيل تخطيط للقلب مشابه للقياسات أحادية الاتجاه.

ولتسجيل تخطيط للقلب في أي وقت أو بعد الحصول على إشعار بعدم انتظام دقات القلب، على المستخدم أن يفتح تطبيق تخطيط القلب الجديد على Apple Watch Series 4 والموديلات الأحدث ويضع إصبعه على التاج الرقمي Digital Crown.

وعندما يلمس المستخدم التاج الرقمي Digital Crown، تكتمل الدائرة وتقاس الإشارات الكهربائية للقلب.

وبعد 30 ثانية، يُصنّف إيقاع دقات القلب على أنه إما إشارة للرجفان الأذيني، أو النظم الجيبي، أو انخفاض في معدل نبض

القلب أو ارتفاعه، أو أنه نتيجة غير حاسمة. وتخزن جميع التسجيلات والتصنيفات المرتبطة بها وأي أعراض ملحوظة في

تطبيق صحتي على iPhone بشكل آمن. ويمكن للمستخدمين مشاركة ملف بتنسيق PDF يحتوي على النتائج مع الأطباء.

إشعارات عدم انتظام دقات القلب

باستخدام المستشعر البصري لنبض القلب في Apple Watch Series 1 أو الموديلات الأحدث، تقوم ميزة إشعار عدم انتظام دقات القلب بين الحين والآخر بالتحقق من إيقاع دقات قلب المستخدم في الخلفية بحثاً عن أي إشارات لعدم انتظام دقات القلب، والتي يمكن أن تشير إلى الرجفان الأذيني، وتنبه المستخدم بإشعار في حالة الكشف عن عدم انتظام لدقات القلب بعد خمس عمليات فحص لإيقاع دقات القلب على مدار 65 دقيقة على الأقل.

تم التحقق من قدرة تطبيق تخطيط القلب على دقة تصنيف تسجيل تخطيط القلب على أنه يشير إلى الرجفان الأذيني أو النظم الجيبي من خلال تجربة سريرية ضمت حوالي 600 مشارك. وتمت مقارنة تصنيفات لإيقاع دقات القلب مأخوذة من قبل أخصائي قلب بواسطة جهاز تخطيط قلب ذي 12 اتجاهاً مع تصنيف لإيقاع دقات القلب تم تسجيله في الوقت نفسه من قبل تطبيق تخطيط القلب.

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