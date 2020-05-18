تكنولوجيا: مايكروسوفت تعترف بقرارات الشركة الخاطئة حول المصدر المفتوح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعترفت عملاق البرمجيات بخطأها السابق حول المصدر المفتوح، بعد أن حاربت مايكروسوفت نظام المصدر المفتوح مع Linux لعدة سنوات.

قدم Steve Ballmer الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت خلال عام 2001 تصريحات وصف فيها المصدر المفتوح بالسرطان الذي يقترن بحقوق الملكية الفكرية، إلا أن تصريحات Brad Smith اليوم جاءت لتؤكد على خطأ إعتقادات الشركة السابقة.

ولقد أصدر Brad Smith تصريحاته الأخيرة حول المصدر المفتوح في حدث معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث أكد على خطأ الشركة في محاربة المصدر المفتوح لفترة طويلة، وتأتي هذه التصريحات رغم مشاركة Brad Smith كأحد محامي الشركة خلال 25 عاماً في محاربة المصدر المفتوح.

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ولقد بدأت عملاق البرمجيات في تبني مشاريع المصدر المفتوح مؤخراً لتكون من أكبر الشركات المساهمة، حيث تفوقت على كلاً من Facebook، و Docker، وجوجل، و Apache من بين شركات أخرى.

ولقد بدأت مايكروسوفت في إجراء التغيير الجديد والتركيز على مشاريع المصدر المفتوح خلال السنوات الأخيرة، والذي يشمل المصدر المفتوح PowerShell، وVisual Studio Code، وأيضاً الإصدار الأصلي من محرك JavaScript في Edge.

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