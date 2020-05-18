Realme تُشوق لأداء الهاتف Realme X50 Pro Player، وسرعته في الإقتران بالشبكات

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة Realme تواصل التشويق للهاتف Realme X50 Pro Player قبل أن تقوم بإزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم 25 من شهر مايو الجاري، وهو ما يعني يوم الإثنين المقبل. الآن، قررت شركة Realme التشويق لأداء وسرعة الإتصال التي سيمتاز بها الهاتف Realme X50 Pro Player.

كشفت لنا شركة Realme الآن أن الهاتف Realme X50 Pro Player سيضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية سريعة من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزينية سريعة من نوع UFS 3.1. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا الشركة كذلك أن الهاتف Realme X50 Pro Player سيدعم سرعات 5G و WiFi 6 العالية. شبكات الجيل الخامس 5G على سبيل المثال، ستوفر في الهاتف Realme X50 Pro 5G الجديد سرعة تحميل تصل إلى 2.3Gbps، في حين ستوفر شبكات الواي فاي سرعات أعلى.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا شركة Realme في إعلاناتها التشويقية الجديدة كذلك أن الهاتف Realme X50 Pro Player سيضم هوائي LTE في جميع الجوانب الأربعة للهاتف مما يعني تغطية أفضل وإستقرار مميز أثناء الإتصال بشبكات الجيل الرابع 4G LTE.

ووفقا للمعلومات التي تم رصدها سابقًا في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فسوف يضم الهاتف Realme X50 Pro Player الجديد مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تأوي مستشعر بصمات الأصابع أسفلها، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865 على الأرجح، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB/8GB/12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB/256GB/512GB.

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تأكد لنا كذلك الآن أن الهاتف Realme X50 Pro Player الجديد سيضم أيضًا كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وسيضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الرابعة والأخيرة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

وفيما يخص الأسعار، فهناك توقعات بأن سعر الهاتف Realme X50 Pro Player سيبدأ من 3300 يوان صيني مما يجعله أرخص من الهاتف Realme X50 Pro 5G الذي أطلقته شركة Realme قبل بضعة أسابيع مقابل 3600 يوان صيني.