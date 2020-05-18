إختبارات الأداء تؤكد لنا بعض المواصفات التقنية للهاتف Vivo iQOO Z1 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Vivo iQOO Z1 يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 19 مايو. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا بالفعل على بعض الصور المسربة لهذا الهاتف، وعرفنا أيضًا أنه سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz، وبطارية تدعم الشحن السريع بقوة 44W، فضلا عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

وإلى جانب ذلك، فقد علمنا أيضًا في الفترة الماضية أن هذا الهاتف سيكون أول هاتف في العالم يستخدم المعالج +MediaTek Dimensity 1000 الذي أعلنت عنه شركة MediaTek في وقت سابق من هذا الشهر. أما وقد قلنا ذلك، فقد رصدنا اليوم أيضًا الهاتف Vivo iQOO Z1 في منصة إختبارات الأداء مما أكد لنا مرة أخرى قدوم هذا الهاتف مع المعالج +MediaTek Dimensity 1000.

Advertisements

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا المعلومات المدرجة في قاعدة بيانات Geekbench أن الهاتف Vivo iQOO Z1 يضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 8GB، ويعمل مسبقًا بنظام Android 10. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف، فسوف نطلع عليها رسميًا يوم غد الثلاثاء عندما يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.