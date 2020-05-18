تسريب جديد يكشف لنا عن سعة بطارية ودقة الكاميرا الأساسية للهاتف +Galaxy Note 20

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لتسريب جديد وردنا اليوم، سيستخدم الهاتف +Galaxy Note 20 بطارية بسعة 4500mAh، وهذا ما يعني بأنه سيضم بطارية أكبر من تلك المستخدمة في الهاتف +Galaxy Note 10، ولكنها لا تزال أصغر من بطارية 5000mAh المستخدمة في الهاتف Galaxy S20 Ultra 5G.

بطارية الهاتف +Galaxy Note 20 ستحمل الإسم الرمزي EB-BN985ABY، وهي تمتاز بسعة تصنيفية تبلغ 4370mAh وبسعة نموذجية تبلغ 4500mAh. هذه هي نفس البطارية المستخدمة في الهاتف +Galaxy S20 مع العلم بأن هذه الأخيرة تمكنت من الصمود لنحو 87 ساعة أثناء تشغيل الشاشة بمعدل التحديث 120Hz ولنحو 97 ساعة أثناء إستخدام معدل التحديث 60Hz.

وبغض النظر عن البطارية، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن الهاتف +Galaxy Note 20 سيضم كذلك كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي نفسها الكاميرا المستخدمة في الهاتف Galaxy S20 Ultra أو نسخة معدلة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعي المصادر أن الهاتف +Galaxy Note 20 لن يحصل على الكاميرا المقربة الموجودة في الهاتف Galaxy S20 Ultra، وإنما سيستخدم كاميرا مقربة هجينة بدقة 68 ميغابكسل مماثلة لتلك المستخدمة في الهاتفين Galaxy S20 و +Galaxy S20.

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في الشهر الماضي، كشف لنا تسريب أخر أن الهاتف Galaxy Note 20 سيضم بدوره بطارية بسعة 4000mAh، وهي البطارية التي تتطابق مع بطارية الهاتف Galaxy S20.