Huawei تحدد موعد الوصول الرسمي للهاتف Huawei Enjoy Z 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - توشك شركة Huawei على إضافة عضو جديد إلى سلسلة هواتف Huawei Enjoy Series الخاصة بها يُدعى Huawei Enjoy Z 5G. تم التشويق لهذا الهاتف من قبل متجر الشركة على شبكة الإنترنت، ومن المقرر إطلاقه في اليوم 24 من شهر مايو الجاري.
نظرًا إلى أنه يُعتبر جزءًا من تشكيلة Huawei Enjoy Series، فمن المتوقع أن يكون Huawei Enjoy Z 5G هاتفًا من الفئة المتوسطة، فهو على الأرجح سيكون واحدًا من أرخص هواتف 5G المتاحة في السوق عندما يتم إطلاقه. تشير بعض الشائعات إلى أن الهاتف Huawei Enjoy Z 5G سيضم المعالج MediaTek Dimensity 800.
وبغض النظر عن الهاتف Huawei Enjoy Z 5G، فالعلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei تتطلع بدورها للإعلان عن الهاتف Honor X10 5G الذي من المقرر أن يستخدم المعالج MediaTek Dimensity 820 5G. عمومًا، حالما نحصل على المزيد من التفاصيل سنوافيكم بالمعلومات.
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