Poco تؤكد قدوم سماعات لاسلكية للأذن تحمل علامتها التجارية، وتطلب من المعجبين إقتراح إسم لها

فاطمة أيت طالب - دبي - سأل المدير العام للعلامة التجارية الفرعية Poco التابعة لشركة Xiaomi المعجبين عن المنتج التالي الذين يرغبون في الحصول عليه من الشركة، وكشف اليوم أن الناس إختاروا سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية. كرد فعل، ستقوم العلامة التجارية الصينية بجلب هذا المنتج إلى السوق وتطلب من المعجبين إقتراح إسم لهذه السماعات على شبكة تويتر. هناك إستطلاع على الشبكة الإجتماعية الأمريكية يضم خيارات محدودة تشمل : Poco Move Buds أو Poco Klip Buds أو Poco Pop Buds أو Poco Funkz.

منح المعجبين فرصة إختيار إسم هو خطوة إيجابية من العلامة التجارية الصينية، ولكن من المحتمل أن تكتفي بإطلاق إحدى سماعات الأذن اللاسكلية التي أطلقتها شركة Xiaomi في الفترة الماضية تحت علامتها التجارية الخاصة، فهناك إحتمال أن تقوم بإطلاق سماعات Xiaomi Mi Air Dots 2 SE مكتوب عليها الإسم Poco بدلاً من Xiaomi كما إعتدنا أن تقوم به مع هواتفها الذكية.

إلى اللحظة التي نكتب فيها هذا الخبر، إختار غالبية المصوتين الإسم Poco Pop Buds، في حين يُعتبر Poco Klip Buds هو الإسم الأقل إختيارًا من قبل المعجبين. عمومًا، سينتهي هذا الإستطلاع في ظهر يوم غد، وعندها سنحصل على النتيجة النهائية.

Hey POCO fans, couple of weeks ago we asked you which product we should bring next and you chose TWS (Earbuds). We're happy to announce that we're a step closer in making it a reality & we want your help in choosing a name for it. Vote and let's know what we should call it.