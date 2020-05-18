TENAA تكشف لنا عن تصميم ومواصفات الهاتف Realme X50 Pro Player

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Realme بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X50 Pro Player في اليوم 25 من شهر مايو الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمه ومواصفاته التقنية.

كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية TENAA أن الهاتف Realme X50 Pro Player الجديد سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD تأوي مستشعر بصمات الأصابع أسفلها، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865 على الأرجح، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB/8GB/12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB/256GB/512GB.

تأكد لنا كذلك الآن أن الهاتف Realme X50 Pro Player الجديد سيضم أيضًا كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وسيضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الرابعة والأخيرة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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وفيما يخص الأسعار، فهناك توقعات بأن سعر الهاتف Realme X50 Pro Player سيبدأ من 3300 يوان صيني مما يجعله أرخص من الهاتف Realme X50 Pro 5G الذي أطلقته شركة Realme قبل بضعة أسابيع مقابل 3600 يوان صيني.