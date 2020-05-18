MediaTek تكشف النقاب عن المعالج MediaTek Dimensity 820 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة MediaTek اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن المعالج MediaTek Dimensity 820 بإعتباره نسخة مُحسنة من المعالج MediaTek Dimensity 800 الذي أعلنت عنه شركة MediaTek في شهر ديسمبر من العام الماضي.

المعالج MediaTek Dimensity 820 الجديد يهدف إلى أن يكون القلب النابض لهواتف 5G المتوسطة القادمة في النصف الثاني من هذا العام نظرًا إلى أنه يضم مودم 5G مدمج ويُعتبر بديلاً رخيصًا للمعالج +MediaTek Dimensity 1000 الذي أعلنت عنه شركة MediaTek في الأونة الأخيرة.

المعالج MediaTek Dimensity 820 الجديد يضم أربعة أنوية Cortex-A76 بتردد 2.6GHz وأربعة أنوية Cortex-A55 أخرى بتردد 2.0GHz. وعلاوة على ذلك، فهو يدعم ما يصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية LPDDR4X، ويضم معالج الرسوميات Mali-G57 الذي سيوفر للهواتف الذكية التي تستخدم هذا المعالج دعم شاشات بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، على الرغم من أن الدقة المدعومة لا تزال في حدود +FullHD.

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قامت شركة MediaTek في المعالج MediaTek Dimensity 820 الجديد بدعم ربط إثنتين من بطاقات SIM بشبكات الجيل الخامس 5G. وفيما يخص الأداء، فقد كشفت لنا شركة MediaTek أن معالجها الجديد يتفوق في جميع الجوانب على المعالج Snapdragon 765G التابع لشركة كوالكوم.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن Xiaomi ستكون أول من يستخدم المعالج MediaTek Dimensity 820 الجديد، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت ستستخدم هذا المعالج في الهاتف Redmi K30i أو في الهاتف Redmi Note 10.