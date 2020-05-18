شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من 432 سنة.. العثور على كنز ذهبى يرجع لأسطول الأرمادا الإسبانية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثر علماء الآثار بعد اكتشاف "كنز من الذهب" محفوظ بشكل جيد فى سفينة غارقة من أسطول الأرمادا الإسبانى قبالة سواحل إيرلندا الشمالية.





ووفقا لـ"RT"، كان أسطول الأرمادا الإسبانى مكونا من 130 سفينة أبحرت فى أواخر مايو عام 1588، تحت قيادة دوق مدينة سيدونيا، بهدف مرافقة جيش من فلاندرز لغزو إنجلترا، وكان الهدف هو الإطاحة بالملكة إليزابيث الأولى وتأسيسها للبروتستانتية فى إنجلترا، لوقف التدخل الإنجليزى فى "هولندا الإسبانية" ووقف الضرر الذى تسببت به السفن الخاصة الإنجليزية والهولندية التى تدخلت فى المصالح الإسبانية فى الأمريكيتين.

وأبحرت السفن الإنجليزية من بليموث لمهاجمة الأرمادا، وكانت أسرع وأكثر قدرة على المناورة من السفن الإسبانية، ما مكنهم من إطلاق النار على أسطول الأرمادا دون خسارة، وبعد معركة دامية، انسحب أسطول الأرمادا، مدفوعا بالرياح شمالا، فى محاولة للعودة إلى إسبانيا، لكن العواصف حالت دون ذلك.

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وبحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية، كشف الدكتور سام ويليس خلال سلسلة "تاريخ بريطانيا الغارق" عن عدد السفن التى تحطمت على سواحل إسكتلندا وإيرلندا، بما فى ذلك "جيرونا"، موضحا أن أسطول الأرمادا المنسحب، واجه حاجزا مدته شهر من الطقس العاصف، ما دفع السفن إلى التحطم والغرق، وأطقمها إلى الموت، على مسافة 200 ميل من الساحل الغربى لإيرلندا، وفُقدت أثناء ذلك أكثر من 20 سفينة إسبانية، حيث تحطمت سفينة "جيرونا" على بعد أميال قليلة من قلعة دونلوس، ووقع إخراج أكثر من 200 جثة منها ودفنوا فى إيرلندا.

وأشار ويليس، إلى أن أكثر أثر ملموس لأرمادا بقى إلى اليوم، هو كنز من الذهب تم استرداده من جيرونا فى الستينيات، مضيفا: "اكتشف الغواصون الذين عثروا على سفينة جيرونا، هذا الكنز الضخم الذى لم يمس منذ ما يقرب من 400 عام، ويمكن رؤيته اليوم فى متحف ألستر فى بلفاست".





وقال ويليس: "إنها قطع رائعة تخبرنا الكثير عن الثروة والتواصل مع الإمبراطورية الإسبانية فى منتصف القرن السادس عشر".

يذكر أن هذا الكنز يشمل عددا من مئات العملات الذهبية والفضية، وقع استخراجه من سفينة واحدة فقط، فيما ما تزال هناك الكثير من الكنوز الدفينة الأخرى التى لم يقع اكتشافها حتى اليوم، بالنظر إلى أن الإسبان كانوا يحملون ثروات الإمبراطورية معهم.











