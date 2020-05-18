شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قصة طائرة فاخرة على هيئة سفينة فضاء مستقبلية.. اعرف التفاصيل (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”بيزنس إنسايدر“ الأمريكي، تقريرا عن طائرة فاخرة من نوع ”بوينج 737 ماكس“، المخصصة لرجال الأعمال، حيث كشفت عن تصميمها شركة بوينج الأمريكية، وأظهرت الصور التي نشرها الموقع الأمريكي، التصميم الداخلي للجيل الجديد من طائرات شركة بوينج الأمريكية من نوع "بوينغ 737 ماكس"، حيب تبدوا وكأنها سفينة فضاء من الداخل، ما جعل سعرها خياليا.



الطائرة

وبحسب الموقع الأمريكي، تبلغ قيمة أرخصها 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن المليونير العادي على الأرجح قد لا يستطيع تحمل نفقات شرائها، حيث تتألف الطائرة من 5 مقصورات، بما في ذلك المطبخ ومنطقة لتناول الطعام وغرفة معيشة ومكتب وغرفة نوم كبيرة تكفي لإيواء سرير كبير وخزانة ملابس.

جانب من طائرة فاخرة على هيئة سفينة فضاء مستقبلية

وأشار ”بيزنس إنسايدر“ إلى أن من بين المالكين لطائرات شركة "بوينج" الأمريكية، الكاتب الأمريكي توني روبينز، كما استقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طائرة "بوينغ 757" الخاصة المطلية بالذهب، قبل انتخابه رئيسا للولايات الأمريكية.

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وأضح الموقع الأمريكي أن شركة بوينج قررت تخطى هذه الأفكار للتصاميم الفاخرة على متن الطائرات الخاصة، وعمل تصميم مستقبلي جديد من نوعه لطائراتها "737 ماكس".

وأشار ”بيزنس إنسايدر“ إلى أنه عندما يشتري الأغنياء طائرة بحجم بوينج، فإن بعضهم يلجأون إلى شركات التصميم لوضع التصاميم الداخلية المعقدة لمنازلهم في طائراتهم الخاصة الفاخرة بعيدا عن المنزل.