شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد استحواذ فيس بوك عليه .. ما مصير استخدام شركات التكنولوجيا لـ Giphy؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترت شركة فيس بوك خدمة Giphy، وهذا يعني أن طريقة إرسال واستقبال ملفات GIF على الإنترنت قد تتغير إلى الأبد، حيث تدعي الخدمة أن أكثر من 700 مليون شخص يشاهدون محتوى Giphy يوميًا، والعديد من هذه المشاهدات تأتي من بعض التطبيقات الأكثر شعبية على الإنترنت - مثل iMessage من أبل إلى TikTok وTwitter - والتي يعتمد معظمها على واجهة برمجة تطبيقات Giphy والمحفوظات للسماح للمستخدمين مشاركة ونشر ملفات GIF.

لكن بحسب موقع The verge الأمريكى، فمن المحتمل ألا ترغب بعض هذه الخدمات على الأقل في امتلاك نظام أساسي مملوك لـفيس بوك مدمج مع منتجاتها التي تمضي قدمًا، ولا تفضل هذه الشركات عمومًا عدم الاعتماد على المنافسين الرئيسيين فحسب، بل واجهت خدمات فيس بوك ومشكلات تتعلق بالخصوصية (مثل فضيحة Cambridge Analytica) والموثوقية (مثل عندما تسبب خلل صغير لـ فيس بوك SDK في إزالة العديد من تطبيقات الجوال الرئيسية في وقت سابق من هذا الشهر).

فيما يقول فيس بوك أن المطورين سيكونوا قادرين على الاعتماد على GIPHY كما كانوا قبل الاستحواذ، ويبدو أنه حتى الآن لا يزال بإمكانك استخدام Giphy في معظم التطبيقات تمامًا كما كان من قبل، ومن المهم أيضًا ملاحظة أنه لا توجد وحدات بكسل للتتبع أو ملفات تعريف ارتباط أو أي آليات تتبع مستخدم مضمنة أخرى في صور GIF أو ملصقات Giphy، حسبما أخبرت الشركة The Verge.

وفيما يلي بعض التطبيقات والخدمات التي تتضمن عمليات دمج Giphy والتي قد تتأثر بعملية الاستحواذ، حيث تم سؤال كل منهم عما إذا كان يخطط لتغيير طريقة عمله مع Giphy كما يلى:

IMESSAGE

عند إرسال ملف GIF في iMessage عبر تطبيق #images المدمج في iOS، فإن أبل تستورد بعضًا من ملفات GIF هذه من Giphy، لكن لم ترد شركة آبل على طلب للتعليق، ويبدو أن هذا التكامل من المحتمل أن يطرح بعض التوتر في المستقبل، نظرًا لموقف أبل المؤيد للخصوصية وميل فيس بوك إلى استيعاب بيانات المستخدم من منتجاتها.

MAILCHIMP

يتيح لك Mailchimp إدراج ملفات GIF مصدرها Giphy أثناء إنشاء حملة بريد إلكتروني عبر أداة مضمنة، وقد أخبرت Mailchimp صحيفة The Verge بأنها تخطط لمواصلة تقديم تكامل Giphy، ويقدم Mailchimp أيضًا تكاملًا رسميًا على فيس بوك يتيح لك إضافة نموذج تسجيل بريد إلكتروني إلى صفحة فيس بوك ونشر إعلانات لحملة Mailchimp على فيس بوك.

SIGNAL

تتيح لك Signal البحث عن ملفات GIF التي يمكنك تضمينها في الرسائل على نظامي iOS وAndroid، وGiphy هي إحدى الخدمات التي تصدر منها Signal ملفات GIF، وتعتبر شركة Signal نفسها بمثابة خدمة مراسلة مشفرة تركز على الخصوصية والأمان، ولم تذكر الشركة ما إذا كانت تخطط لإزالة Giphy كمصدر لملفات GIF بعد هذا الاستحواذ.

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SLACK

يوفر Slack تكامل Giphy الذي يمكنك تثبيته في مساحة العمل الخاصة بك، ويمكنك قراءة المزيد عنه على موقع Giphy على الويب، وقال بريان إليوت، نائب الرئيس والمدير العام لمنصة سلاك، في بيان لـ The Verge: "إن Slack ملتزم بحماية بيانات المستخدمين والشركات" وأضاف "لا يتلقى Giphy أي معلومات حول المستخدمين أو حتى الشركات التي تستخدم دمج Giphy for Slack، ولا يرى سوى استخدام Slack لواجهة برمجة تطبيقات Giphy بشكل إجمالي."

SNAPCHAT

أطلق Snapchat دمجًا يتيح لك إضافة ملصقات Giphy المتحركة إلى اللقطات في 2018، وقد رفض Snapchat التعليق.

Telegram

يتيح لك Telegram البحث عن ملفات GIF من Giphy لإضافتها إلى رسائلك، وفي بيان قال تليجرام أن Giphy لم يتلق أي بيانات حول مستخدمي Telegram، وقال متحدث باسم Telegram: "لم تتم مشاركة أي عناوين IP أو معرفات، ناهيك عن أرقام الهواتف أو البيانات الأخرى، مع Giphy"، وقال المتحدث إن Telegram هو أيضا في منتصف الانتقال بعيدا عن Giphy.

تيك توك

يسمح لك TikTok بنشر ملفات GIF وملصقات GIF على TikTok التي يتم الحصول عليها من Giphy، ولم يرد TikTok على طلب للتعليق، كما يوفر TikTok أيضًا خيار تسجيل الدخول بحساب فيس بوك الخاص بك.

Tinder

يتيح لك Tinder إرسال ملفات GIF من Giphy إلى الأشخاص الذين تتطابق معهم، ولم ترد Tinder على طلب للتعليق، ويتيح لك Tinder بالفعل تسجيل الدخول إلى الخدمة باستخدام حساب فيس بوك.

تويتر

عندما تبحث عن صور GIF من مربع الإنشاء على Twitter، يتم الحصول عليها جزئيًا من Giphy، كما يعتمد Twitter أيضًا على Tenor (المعروف سابقًا باسم Riffsy) لملفات GIF، لذلك ربما يعتمد بحث GIF الأصلي على Twitter قريبًا على ذلك بدلاً من Giphy.

مع ملاحظة أن تويتر يتمتع هو وفيس بوك بخلاف طويل الأمد، وذلك بعد استحواذ فيس بوك على انستجرام في عام 2012، قطع تويتر وصول Instagram إلى ميزة API التي تتيح للمستخدمين العثور على أصدقائهم في خدمة جديد.