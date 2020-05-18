شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مايكروسوفت: العمل من المنزل يجب ألا يكون دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع الكثيرون أن يكون قبول العمل من المنزل واحدًا من أكثر تداعيات أزمة COVID-19 دوامًا على الإطلاق، لكن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت "ساتيا ناديلا" يخشى أن يأتي هذا مع آثاره الجانبية السلبية بسبب عدم وجود تفاعل غير رسمي مع الموظفين.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقال ناديلا: “إن ما أفتقده هو عندما تسير في اجتماع، فأنت تتحدث إلى الشخص المجاور لك، يمكنك التواصل معه لمدة دقيقتين قبل وبعد"،

وفي حين أن جهود مايكروسوفت للعمل من المنزل كانت ناجحة للغاية حتى الآن، حيث قالت الشركة إنها شهدت "الحد الأدنى من التأثير الصافي" من الفيروس التاجي، إلا أن ساتيا قلق من عدم استدامته.

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وقال ناديلا: “كيف يبدو الإرهاق؟ كيف تبدو الصحة النفسية؟ كيف يبدو الاتصال وبناء المجتمع؟ " وأضاف "أحد الأشياء التي أشعر بها، مهلاً، ربما نحرق بعض رأس المال الاجتماعي الذي بنيناه في هذه المرحلة حيث نعمل جميعًا عن بعد، ما هو قياس ذلك؟ "

وعلى عكس تويتر، الذي قال مؤخرًا أنه يمكن للموظفين العمل من المنزل إلى الأبد طالما أرادوا، يقول ناديلا أن التحول إلى المكاتب البعيدة تمامًا سيكون "استبدال عقيدة بعقيدة أخرى"، فيما تستهدف مايكروسوفت حاليًا أكتوبر للعودة التدريجية إلى المكتب.