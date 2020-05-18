شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جديد يسمح لمرضى كورونا فى العناية المركزة بالتواصل مع العالم الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد موقع "ديلى ميل" البريطانى بأن مرضى "كوفيد 19" وخاصة الذين فى العناية المركزة، بات بإمكانهم التواصل مع العالم الخارجى عبر تطبيق جديد اسمه "myICU voice".، ويساعد التطبيق، الذى يمكن تحميله مجانا على أجهزة iPad، مرضى كورونا فى نقل الرسائل إلى الأطباء والممرضات إذا كانوا على أجهزة التنفس الصناعى أو غير قادرين على التحدث بسبب الأنابيب الطبية الممتدة فى القصبة الهوائية.

وجرى تطوير تطبيق "myICU voice" بواسطة الدكتور تيم بيكر، وتمت تجربته فى مستشفى أدينبروك فى كامبريدج.

وأعطى التطبيق الجديد مرضى كورونا فى وحدة العناية المركزة قدرة محدودة على التحدث، خاصة وأنهم كانوا غير قادرين على التواصل بسبب الحاجة إلى ثقب القصبة الهوائية، أو جهاز التنفس الصناعى، كما مكن أيضا الفرق الطبية من التواصل بشكل أكثر فعالية مع المرضى، وفهم طلباتهم ومعالجتهم.

Advertisements

ولم يكن هذا التطبيق الأول من نوعه، بل أطلقت منظمة الصحة العالمية فى مارس الماضى أول تطبيق رسمى تابع لها لنظامى التشغيل iOS وأندرويد، تم تصميمه لمكافحة انتشار المعلومات الخاطئة حول COVID-19، والذى أطلق عليه اسم WHO MyHealth، والذى وقع تطويره من قبل فريق من الخبراء المتطوعين يسمى WHO Covid App Collective.

وطور التطبيق بواسطة موظفين سابقين فى "مايكروسوفت" و"جوجل" يعملون جنبا إلى جنب مع مستشارى منظمة الصحة العالمية ضمن فريق WHO Covid App Collective.

وكان الهدف الأساسى منه مساعدة الأشخاص على إجراء الفحص الخاص بهم للأعراض لتخفيف العبء على الخدمات الصحية الوطنية وتقديم خارطة حرارية للمناطق المتأثرة بالفيروس، وقال الفريق فى بيان: "هناك حاجة ملحة عالمية لتطبيق رسمى لمنظمة الصحة العالمية للمساعدة فى احتواء وتخفيف COVID-19".