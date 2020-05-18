شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا يمكن اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا عبر العطس على الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أنه يمكن اكتشاف فيروس كورونا Covid-19 قريبًا عن طريق العطس أو السعال على الهاتف الذكي، حيث يعمل فريق بحثي مقيم في الولايات المتحدة على تطوير مستشعر متصل بهاتف ويمكنه إخبار المستخدم إذا كان مصابًا خلال 60 ثانية، بحسب صحيفة metro البريطانية.

ومن المأمول أن يتوفر المستشعر الرخيص نسبيًا، الذي يكلف حوالي 45 جنيهًا إسترلينيًا، في غضون ثلاثة أشهر، ويعتقد رئيس المشروع المهندس في جامعة يوتا بالولايات المتحدة، أنه سيلعب دوراً كبيراً في تتبع الوباء، حيث تم تطوير الأداة في الأصل لمكافحة فيروس زيكا الذي ينقله البعوض والذي تسبب في حالة طوارئ صحية عالمية في عام 2016 بعد ربطه بعيوب خلقية شديدة.

وأوضح أن الخطة هي برمجتها لتحديد Covid-19 بدلاً من ذلك، ويتواصل نموذج أولي عريض - بحجم قطعة عشرة بنسات تقريبًا - مع هاتف ذكي عبر تقنية Bluetooth اللاسلكية، وقال رئيس المشروع:"إذا تنفس أحد الأشخاص أو سعل أو عطس أو ضربات على المستشعر، فسيكون قادرًا على معرفة ما إذا كان لديه Covid-19."

وأوضح أنه يحتاج المستخدمون فقط إلى توصيل المستشعر بمنفذ شحن الهاتف وتشغيل التطبيق المصاحب قبل وضع جزيء لعاب مجهري عليه. في الدقيقة التالية، سيتم عرض النتائج على الهاتف المحمول، وإذا كان الفيروس موجودًا، فإن خيوط الحمض النووي في المستشعر ترتبط ببروتيناته.

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ويؤدي هذا إلى مقاومة كهربائية - مما يشير إلى نتيجة إيجابية، كما أنها تعمل على الأسطح باستخدام ممسحة ووضعها على المستشعر، قال الأستاذ طبيب أزمير إن جهاز الاستشعار سيتغير لونه أو يشير بصريًا إلى وجود Covid-19 حتى يمكن "رؤيته بالعين المجردة"، كما يمكن إعادة استخدامه لأنه يمكن أن يدمر عينة سابقة بتيار كهربائي صغير.

وقال الأستاذ طبيب عازار: "من حيث المبدأ، يمكننا وضع هذه الأجهزة في متناول الجميع، وبمجرد أن ننتجها على نطاق واسع بتكلفة زهيدة، فهي مثل أي شيء آخر يرغب الناس في الحصول عليه معهم" ومن الممكن إرسال النتائج إلى الوكالات الصحية التي ستوفر مؤشرات دقيقة عن النقاط الساخنة.

وقال: "يمكنك الضغط على الزر ويمكنه الإرسال إلى موقع مركزي، أو مراكز السيطرة على الأمراض، أو أي سلطة أخرى تحددها في خياراتك، ثم في الوقت الحقيقي يمكن تحديث الخريطة"، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا للتجربة السريرية لمدة أربعة أسابيع في يوليو - ويكون شيئًا يمكن لأي منا استخدامه بحلول أغسطس.

كما أنه غير جراحي على عكس المسحة الأنفية الحالية حيث يتم جمع المخاط من الجزء الخلفي من الأنف والحلق باستخدام جهاز شفط لاختبار Covid-19، وأضاف البروفيسور: "يمكن أن يكون جهازًا منفصلاً، ولكن يمكن أيضًا توصيله بهاتف محمول. "بمجرد توصيله لاسلكيًا أو بشكل مباشر، يمكنك استخدام برنامج الهاتف المحمول والمعالج لإعطاء تحذير إذا كان لديك الفيروس."