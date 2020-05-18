تكنولوجيا: هاتف Galaxy Note20 Plus القادم يأتي بقدرة بطارية 4500 mAh ومستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن سامسونج تدعم هاتف Galaxy Note20 Plus بقدرة بطارية 4500 mAh، كما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل.

كانت شركة سامسونج قد أطلقت هاتف Galaxy Note10 Plus الحالي بقدرة بطارية 4300 mAh، واليوم أكدت أحدث التسريبات على أن الإصدار القادم يأتي بترقية في سعة البطارية، إلا أنها سعة أقل من بطارية Galaxy S20 Ultra 5G التي تتميز بقدرة 5000 mAh.

ولقد ظهرت سعة بطارية Galaxy Note20 Plus في التسريبات برقم EB-BN985ABY، حيث يأتي نموذج الهاتف برقم SM-N985، مع قدرة بطارية 4500 mAh، وهي نفس سعة البطارية التي قدمت من سامسونج لهاتف Galaxy S20 Plus.

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ويمكن لقدرة البطارية في هاتف Galaxy Note20 Plus أن تدعم عمر شحن يصل إلى 87 ساعة عند معدل تحديث 120Hz في الشاشة، أو 97 ساعة عن معدل تحديث 60Hz.

من جانب أخر تقدم سامسونج هاتف Galaxy Note20 Plus بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، إلا أن التسريبات لم تؤكد ما إذا كان نفس المستشعر المستخدم في هاتف Galaxy S20 Ultra، أو أن سامسونج تقدم هذا الإصدار بمستشعر 108 ميجا بيكسل محسن.

أيضاً أشارت التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Note20 Plus لن يأتي بكاميرة periscope للتكبير، على أن يدعم الهاتف ميزة التكبير hybrid التي قدمت في هاتف Galaxy S20 Plus.

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