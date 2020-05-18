تكنولوجيا: HONOR تكشف النقاب عن جهاز MagicBook Pro 2020 بالجيل العاشر من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة HONOR اليوم عن جهاز MagicBook Pro 2020 الذي ينطلق بالجيل العاشر من معالجات إنتل، مع شاشة بحجم 16.1 إنش، وكرت شاشة NVIDIA GeForce MX350، والذي ينطلق بسعر يبدأ من 843 دولار.

انطلق اليوم حدث HONOR Smart Life للإعلان عن إصدارات الشركة الجديدة، حيث قدمت HONOR تحديث جديد من جهاز حاسب MagicBook Pro الذي يأتي هذا العام بمجموعة من التحسينات.

ويتميز جهاز MagicBook Pro 2020 بتصميم نحيف بسماكة 16.9مم ووزن 1.7 كجم، مع حجم 16.1 إنش في الشاشة بجودة عرض Full HD، كما تشغل الشاشة نسبة 90% من إطار الحاسب.

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كما يدعم جهاز MagicBook Pro 2020 الجيل العاشر من معالجات إنتل Core i5 أو Core i7، ويتميز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، أيضاً يضم الجهاز كرت شاشة NVIDIA GeForce MX350 بسرعة 2 جيجابت.

أيضاً تقدم HONOR جهاز MagicBook Pro 2020 بتصميم معدني من سبائك الألومنيوم، كما يأتي بنظام تبريد مخصص يضم اثنان من المراوح لدعم تدفق الهواء بكفاءة أكبر في الجهاز، أيضاً يضم الجهاز بطارية بقدرة 56Wh تدعم عمر شحن يصل إلى 14 ساعة.

جهاز MagicBook Pro 2020 يأتي بنظام تشغيل Windows 10 Home، مع منفذ USB C، و3 من منافذ USB 3.0 فئة A، ومدخل HDMI، كما يضم مدخل السماعات 3.5مم، ويتوفر باللون الفضي بسعر يبدأ من 843 دولار للنموذج المميز بمعالج Core i5، وسعر 941 دولار للنموذج المميز بمعالج Core i7، على أن يبدأ بيع الجهاز غداً 19 من مايو في السوق الصيني.

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