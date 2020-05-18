تكنولوجيا: Realme تقدم قريباً جهاز تلفاز ذكي بصوتيات Dolby و4 من المكبرات الصوتية ستريو 24W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لكشف النقاب عن جهاز تلفاز ذكي في 25 من مايو، واليوم كشف عن مواصفات الجهاز قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

تقدم Realme شاشتها الذكية القادمة بصوتيات Dolby و4 من المكبرات الصوتية ستريو 24W، كما يتميز الجهاز بإطارات نحيفة في الشاشة، ويدعم محرك Chroma للألوان، مع نسبة سطوع 400 nits، وهو سطوع أعلى بنسبة 20% من الأجهزة المنافسة من نفس الفئة.

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ويأتي جهاز تلفاز Realme الذكية بمعالج 64 بت من MediaTek، مع كرت شاشة Mali-470 MP3، وأيضاً 4 من المكبرات الصوتية ستريو بقدرة 24W وهي من المميزات التي تقدم للمرة الأولى من الشركة.

أيضاً تقدم Realme شاشتها الذكية قريباً بميزة صوتيات Dolby، ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل في 20 من مايو أو عند الإعلان الرسمي في 25 من مايو الذي تستعرض فيه الشركة مواصفات الجهاز بتفاصيل أكثر دقة.

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