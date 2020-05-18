تكنولوجيا: هواوي تصدر بيان رسمي للرد على عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت العملاق الصيني هواوي اليوم بيان رسمي للرد على العقوبات الأمريكية التي فرضت على الشركة، والتي وصلت مؤخراً إلى تحديد مبيعات الرقائق لشركة هواوي.

في حدث HUAWEI Analyst Summit 2020 الذي عقد اليوم، أصدرت شركة هواوي بيان رسمي للرد على العقوبات الأمريكية التي تتوالى على الشركة، والتي تفرض مزيد من القيود على عمليات الشركة في الولايات المتحدة، ويأتي البيان الرسمي اليوم للرد على عقوبات ترامب الأخيرة التي أعلن عنها يوم الجمعه الماضي.

ولقد أكدت هواوي في البيان الرسمي اليوم على معارضتها للإجراءات الجديدة التي إتخذتها الإدارة الأمريكية أو وزارة التجارة الأمريكية، كما أكدت هواوي على إلتزامها بقرارات الحظر السابقة من الحكومة الأمريكية كما أشارت إلى حرص الشركة على تطبيق كافة اللوائح والقوانين التي فرضت عليها.

كما أشارت هواوي إلى أن قرارات وعقوبات الحكومة الأمريكية الجديدة جاءت رغم المخاوف التي صرحت بها العديد من الشركات والمؤسسات الصناعية في الولايات المتحدة، كما أوضحت الشركة تأثير القرارات الجديدة في تقييد صناعة هواوي في جميع أنحاء العالم، والذي يؤثر بالضرورة على مستخدمي إصدارات هواوي الذين يصل عددهم إلى 3 مليار مستخدم.

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أيضاً أشارت هواوي إلى أن الإجراءات واللوائح الجديدة التي وضعت من الإدارة الأمريكية من شأنها أن تؤثر أيضاً على عمليات التوسع والصيانه المستمرة للشبكات في عدد 170 دولة حول العالم والتي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

ولقد وجهت هواوي إتهامات للولايات المتحدة في بيانها الرسمي، أشارت فيه إلى أن الولايات المتحدة تحاول الإستفادة من نقاط قوتها في التكولوجيا لتدمير الصناعات القائمة خارج حدودها، حيث تعتمد هواوي على سبيل المثال على شرائح TSMC لهواتفها الذكية بنسبة 98%، لهذا فإن قرارات الحكومة الأمريكية تؤثر على TSMC بشكل كبير.

هواوي أكدت أيضاً في بيانها الرسمي على أن مخالفة الولايات المتحدة لثقة الشركات الدولية من شأنه أيضاً أن يؤثر على سلاسل التوريد الخاصة بشركات الولايات المتحدة، وهو ما سيؤثر في النهاية على مصالح الولايات المتحدة أيضاً.

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