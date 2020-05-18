وجه مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، عدد من النصائح للمواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 44 درجة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
وقال شاهين، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن الطقس شديد الحرارة هو نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي، متوقعاً عودة حالة الطقس إلى الحالة الطبيعية بداية من يوم الجمعة المقبل.
ووجه شاهين عدة نصائح للمواطنين وهي:
- عدم تشغيل المكيفات بطريقة مستمرة.
- شرب كمية كثير من المياه ما قبل السحور.
- السحور لابد أن يكون غني بالخضروات والفواكة، وتقليل الكافيين للاحتفاظ بسوائل الجسم.
- عدم التعرض للشمس المباشرة، والحفاظ على ارتداء ملابس قطنية.
أما بالنسبة لأصحاب السيارات، فوجه شاهين بعض النصائح، وهي:
- التأكد من منسوب مياه التبريد ويفضل غسيل دورة التبريد والتأكد من عدم وجود تسريب في الدورة وتغيير المياه بمياه خضراء أو حمراء على حسب نوع السيارة.
- التأكد من كهرباء السيارة.
- التأكد من حاله إطارات السيارة ومنسوب الهواء.
- عدم ملىء خزان البنزين أكتر من النصف مع فصل الأوتوماتيك.
- عدم ترك أجهزة اللاب توب أو التليفونات أو الولاعات أو زجاجات الكحول أو أي مواد قابلة الاشتعال داخل السيارة.
- تهوية زجاج السيارة حتى لا يتمدد الهواء الساخن داخل السيارة فيحدث تهشم للزجاج.
كانت هذه تفاصيل خبر مع وصول درجات الحرارة إلى 44.. الأرصاد توجه نصائح هامة وعاجلة للمواطنين لمواجهة الحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.