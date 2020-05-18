تكنولوجيا: Vivo تعقد مؤتمر في الأول من يونيو لكشف النقاب عن سلسلة Vivo X50

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق سلسلة هواتف Vivo X50 في الأول من شهر يونيو المقبل، ولقد كشفت التسريبات عن بعض مواصفات هاتف Vivo X50 Pro الذي يأتي بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع ميزة التكبير البصري حتى 5 مرات، وتكبير hybrid حتى 10 مرات.

أكدت شركة Vivo في إعلان تشويقي نشر مؤخراً على خططها لإطلاق سلسلة هواتف Vivo X50 التي تأتي بعد الإصدارات السابقة من سلسلة هواتف X30، ولقد ظهر هاتف Vivo X50 في الإعلان التشويقي بدون نتوء علوي في الشاشة، حيث تشير التوقعات إلى أن الإصدارات الجديدة تأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

ولقد نشرت Vivo مقطع فيديو تشويقي اليوم تؤكد من خلاله على أن هاتف Vivo X50 Pro ينطلق قريباً بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع تقنية الذكاء الإصطناعي، وفتحة عدسات f/1.6 للمستشعر الرئيسي مع عدسات periscope في إعدادات الكاميرة بفتحة عدسات f/3.4، ودعم التكبير البصري حتى 5 مرات، وتكبير hybrid حتى 10 مرات، أيضاً أشارت Vivo في مقطع الفيديو التشويقي إلى دعم إعدادات الكاميرة لبعد بؤري بين 16مم و135مم.

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يذكر أن شركة Vivo قدمت سلسلة هواتف X30 برقاقة معالج Exynos 980، لذا من المتوقع أن تأتي الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Vivo X50 برقاقة معالج Exynos 990 أو رقاقة معالج Snapdragon 865.

أيضاً من المتوقع أن تنطلق هواتف Vivo X50 بشاشة AMOLED تدعم جودة عرض FHD بلس، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، وتصميم زجاجي في الجهة الخلفية، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن الإصدارات الجديدة في الحدث الرسمي في الأول من يونيو.

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