تكنولوجيا: تسريبات مصورة من NCC تكشف عن تصميم سماعة HTC U Ear اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمد إصدار HTC القادم من السماعات اللاسلكية HTC U Ear في تايوان مؤخراً عبر NCC، كما نشرت صور توضح تصميم السماعة اللاسلكية.

تستعد شركة HTC قريباً للمنافسة في سوق السماعات اللاسلكية بسماعة HTC U Ear، ولقد رصدت صور مسربة توضح تصميم السماعة اللاسلكية والحافظة الخاصة بها.

تنطلق سماعة HTC U Ear اللاسلكية قريباً بتصميم يحاكي الجيل الأول من سماعة ابل اللاسلكية AirPods، إلا أن الدبابيس الخاصة بالشحن تظهر في الساق الخاصة بسماعة HTC، أيضاً لا تضم السماعة اللاسلكية رأس من السيليكون وهو التصميم الذي قدم في الإصدارات الأخيرة من السماعات اللاسلكية مثل OPPO Enco Free.

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وتشير التوقعات إلى أن سماعة HTC U Ear لن تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، إلا أنها ستأتي بميزة إلغاء الضوضاء التي ترتكز على البيئة المحيطة والتي قدمت في بعض الإصدارات منخفضة التكلفة من السماعات اللاسلكية.

كما إستعرضت صور أخرى تصميم حافظة سماعة HTC U Ear التي تتضمن منفذ USB C للشحن، والتي تظهر في الصور باللون الأسود، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن HTC ستقدم مزيد من الإختيارات في ألوان السماعة اللاسلكية عند الإعلان الرسمي المتوقع خلال الأسابيع المقبلة.

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