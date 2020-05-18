Mophie تكشف عن بطارية محمولة جديدة شحن الأجهزة المحمولة لاسلكيًا

فاطمة أيت طالب - دبي -

يبدو أن إخراج البطارية المحمولة معك أصبح أمرًا ضروريًا هذه الأيام، على الرغم من أن المشكلة في ذلك هي أنه ما لم تكن لديك حقيبة، فأنت بحاجة إلى إحضار كابل الشحن أيضًا. ومع ذلك، لحل هذه المشكلة، أعلنت شركة Mophie عن أحدث بطارية محمولة لها، وهي Mophie Powerstation Wireless XL.

كما يوحي الإسم، هذه البطارية المحمولة تدعم الشحن اللاسلكي مما يعني أنه ليست هناك حاجة لإستخدام الكابلات طالما أن هاتفك يدعم الشحن اللاسلكي. هناك أيضًا دعم للشحن السلكي إذا كنت بحاجة إليه، ولكن إذا لم تكن بحاجة إليه، فإن الشاحن اللاسلكي المدمج سيكون بلا شك مفيدًا.

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وعلاوة على ذلك، ستتمكن البطارية المحمولة Mophie Powerstation Wireless XL أيضًا من إعادة شحن نفسها لاسلكيًا على قاعدة الشحن اللاسلكي، مما يعني أنها تقوم بالشحن وإعادة الشحن دون الحاجة إلى أي كابلات أو أسلاك. تأتي Mophie Powerstation Wireless XL مع بطارية كبيرة جدًا بسعة 10000mAh، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة شحنها لاسلكيًا، ولكن الخيار متاح إذا كنت بحاجة إليه.

وبالنسبة لمستخدمي iPhone، فهذه البطارية المحمولة مُزودة أيضًا بمنفذ Lightning مما يعني أنهم ليسوا بحاجة إلى إحضار مجموعة إضافية من الكابلات إذا كانوا يرغبون في إستخدامها لإعادة شحن هواتفهم الذكية. عمومًا، سعر Mophie Powerstation Wireless XL يبلغ 100 دولار أمريكي، وبطبيعة الحال هذا سعر مرتفع جدًا، ولكن هذا هو السعر الذي ستدفعه مقابل الراحة.