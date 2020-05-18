تسريب صور واقعية جديدة للهاتف Honor X10 5G، وإليكم مواصفاته التقنية الكاملة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor X10 في اليوم 20 من شهر مايو الجاري، وهو ما يعني يوم الأربعاء المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على بعض الصور المسربة الواقعية والتي تستعرض لنا الواجهة الخلفية لهذا الهاتف، وتؤكد لنا حقيقة أن هذا الهاتف سيصل بثلاثة ألوان مختلفة على الأقل تشمل الأزرق والبرتقالي والأخضر.

كما تلاحظون، الهاتف Honor X10 5G الجديد سيتبنى نفس لغة التصميم المعتمدة في تشكيلة Honor 30 Series الجديدة التي أعلنت عنها الشركة مؤخرًا، فالهاتف Honor X10 الجديد يضم بدوره وحدة مستطيلة تأوي الكاميرات في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، ومستشعر بصمات الأصابع في الجانب. التغيير البارز الوحيد الملاحظ هنا هو الإعتماد على الكاميرا الأمامية المنبثقة بدلاً من الإستعانة بالقطع أو الثقب على مستوى الشاشة.

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وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة أن الهاتف Honor X10 5G الجديد سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.63 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 820 5G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.

وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك اليوم أن الهاتف Honor 10X القادم سيضم أيضًا ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 40 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وسيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه سيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1 الأحدث من الشركة ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.