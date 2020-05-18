Google Chrome سيعمل قريبًا على حماية المستخدمين من الإعلانات المتعطشة لموارد الأجهزة

فاطمة أيت طالب - دبي - الإعلانات ليست كلها متساوية. بعض الإعلانات هي عبارة عن صور بسيطة، ولكن بعض الإعلانات الأخرى تتضمن مقاطع فيديو وصور متحركة. وهذا يعني أنه في ما يتعلق بالموارد، قد ينتهي الأمر ببعض الإعلانات إلى إستهلاك المزيد من موارد الحاسوب أكثر من غيرها. إذا لم يكن لديك جهاز قوي مع الكثير من الذاكرة العشوائية الإحتياطية المتاحة للإستخدام، فربما تكون قد صادفت مواقع إلكترونية تبدو ثقيلة على مستوى التحميل أكثر من غيرها.

تعرف شركة جوجل الآن الإعلانات التي قد تكون متعطشة للموارد أكثر من غيرها، وفي تحديث قادم للمتصفح Google Chrome الخاص بها، أعلنت الشركة مؤخرًا في مدونتها أنها ستضع إجراءات جديدة للحماية ستساعد على حماية الحواسيب الخاصة بالمستخدمين من إستخدام الكثير من الموارد أثناء عرض الإعلانات.

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ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” من أجل الحفاظ على بطاريات المستخدمين وبيانات الإنترنت، وتزويدهم بتجربة جيدة على الويب، سيحد المتصفح Google Chrome من الموارد التي يمكن للإعلانات المرئية إستخدامها قبل تفاعل المستخدم مع الإعلان. عندما يصل الإعلان إلى حده، سينتقل إطار الإعلان إلى صفحة خطأ، لإبلاغ المستخدم أن الإعلان قد إستخدم الكثير من الموارد “.

عندما يصل الإعلان إلى حده من حيث الموارد التي يستهلكها، فسيعرض رسالة توضح أنه تم إزالة الإعلان مؤقتًا. الإعلانات هي أحد مصادر الإيرادات الرئيسية لشركة جوجل، ولكن الشركة تبذل جهودًا في محاولة لإبقاء الإعلانات ودية وغير متطفلة وذلك لتجنب الدفع بالمستخدمين لتثبيت تطبيقات حظر الإعلانات. نتخيل أن هذه التغييرات سوف تساعد في ذلك.