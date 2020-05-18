آبل تعيد فتح عدد من متاجرها الأمريكية

أعلنت شركة آبل عن خططها لكيفية إعادة فتح متاجرها للتجزئة بمجرد أن تصبح آمنة لذلك، وذلك وفقًا للإرشادات الصحية الرسمية لفيروس كورونا، كما أوضحت الشركة أنها ستعيد فتح 25 متجرًا في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لتواصل بذلك العملية التدريجية التي سمحت لها بفتح أبواب متاجرها للبيع بالتجزئة في عدد من البلدان حول العالم.

وفقًا للإرشادات، التي كتبتها مديرة التجزئة والموارد البشرية في شركة آبل (ديردري أوبراين) Deirdre O’Brien، سيطلب من العملاء الخضوع لفحص درجة الحرارة وارتداء قناع قبل دخول المتجر، وإذا لم يكن لدى العميل قناع، فستزوده آبل بقناع.

كما سيتم فحص العملاء أيضًا بحثًا عن الأعراض الأخرى التي يسببها (Covid-19)، مثل السعال، وقالت شركة آبل إنها ستفرض قواعد إبعاد اجتماعي والإشغال سيكون محدودًا في المتاجر مع وجود عدد محدود من الأشخاص في المتجر في وقت واحد، وسيركز الموظفون على الخدمة الشخصية الفردية.

وأعلنت الشركة عن المتاجر التي سيعاد فتحها هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، من ضمنها فلوريدا وكاليفورنيا وواشنطن وهاواي، وتسمح بعض المتاجر للعملاء بالدخول، في حين أن البعض الآخر يقدم خدمة الاستلام فقط.

وقالت أوبراين إن المتاجر سيعاد فتحها وفقًا للإرشادات الرسمية المحلية وبيانات آبل الخاصة، ويمكن أن تغلق مرة أخرى إذا كانت الظروف المحلية تستدعي ذلك في منطقة معينة.

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وأغلقت الشركة في شهر مارس جميع متاجرها للبيع بالتجزئة خارج الصين الكبرى استجابة لانتشار الفيروس التاجي، وبدأت في إغلاق أكثر من 50 متجرًا صينيًا في شهر يناير، وأعادت فتحها بحلول منتصف شهر مارس.

ولا تفصح آبل عن إيرادات متاجر البيع بالتجزئة، لكن المبيعات المباشرة، من ضمنها متاجر البيع بالتجزئة ومبيعات الويب والشركات، شكلت ما نسبته 31 في المئة من إيراداتها البالغة 260 مليار دولار في عام 2019.

ورفض في الشهر الماضي (تيم كوك) Tim Cook، الرئيس التنفيذي للشركة، أن يقدم نظرة مستقبلية لإيرادات ربع يونيو، مشيرًا إلى حالة عدم اليقين في العمل الناجمة عن الفيروس.

وبلغت مبيعات الربع الأول في الصين 9.46 مليار دولار، أي أقل بنحو مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت تلك المبيعات بالتزامن مع إغلاق متاجر آبل في الصين.

وأعادت آبل في الأسبوع الماضي فتح متاجرها الخمسة الأولى في الولايات المتحدة، مطالبة العملاء والموظفين بالخضوع لفحوصات الحرارة وارتداء الأقنعة قبل الدخول، ولا يزال أكثر من 80 في المئة من متاجر آبل البالغ عددها 510 متجرًا مغلقة في جميع أنحاء العالم، منها 271 متجرًا في الولايات المتحدة.