شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تتوقع تأثيرا على أعمالها بسبب تحرك أمريكا لقطع إمدادات الرقائق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هواوي تكنولوجيز اليوم الاثنين إنه لن يكون هناك مفر من تأثر أعمالها بسبب التحرك الأمريكي الأحدث لتقييد مبيعات الرقائق لعملاق التكنولوجيا الصيني لكن الشركة أضافت أنها واثقة في أنها ستجد حلولا قريبا.
وتلك التصريحات هي الرد الرسمي الأول للشركة بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إجراءات جديدة لمحاولة وقف إمدادات الرقائق العالمية لهواوي تكنولوجيز.
والقواعد الجديدة التي أصدرتها وزارة التجارة توسع سلطات الولايات المتحدة لتشمل طلب تراخيص لمبيعات أشباه الموصلات المصنعة في الخارج بتكنولوجيا أمريكية لهواوي، بما يزيد على نحو كبير من نطاق قدرتها على وقف الصادرات لثاني أكبر شركة لصناعة الهواتف الذكية في العالم.
وقال الرئيس المناوب للشركة قو بينج في قمة المحللين السنوية لهواوي إن الشركة ملتزمة بالامتثال للقواعد الأمريكية وزادت بشكل كبير من الأبحاث والتطوير والمخزون للاستجابة للضغوط الأمريكية.
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