الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس الحار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انتهاء موجة الطقس الحار التي تشهدها البلاد حالياً.
وصرح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.
وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دى إم سي"، اليوم الإثنين، أن الأجواء التي تحدث حاليًا طبيعية كوننا في فصل الربيع.
وأشار شاهين إلى أن درجة الحرارة فوق الأربعين وسيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق، موضحاً أن التغيرات الجوية في جميع الدول العالم في السبب في الحالة الجوية التي تشهدها مصر حالياً.
وأضاف أن هناك كميات كبيرة من الرطوبة قادمة من البحر المتوسط، وأن الجميع الآن يرتدى الملابس الصيفية، مضيفاً أنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، حيث ستصل يوم الجمعة إلى 38، ويوم السبت إلى 32 درجة.
وطالب شاهين من المواطنين بتوخي الحذر خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة.
وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية قد توقعوا أن يسود اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري.
أما على السواحل الشمالية فسيكون الطقس مائلاً للحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيفاً ليلًا.
وعلى شمال وجنوب الصعيد، فسيكون الطقس شديد الحرارة نهارًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا.
ويكون هناك أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانًا، على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريبًا) قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة من اليوم.
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الإثنين على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:
العظمى الصغرى
القاهرة 41 25
الإسكندرية 34 23
مطروح 30 20
بورسعيد 31 24
السويس 41 24
العريش 34 23
رفح 33 22
شرم الشيخ 40 28
بنى سويف 42 24
المنيا 42 24
أسيوط 43 25
سوهاج 43 26
قنا 43 27
الأقصر 43 27
اسوان 43 28
الوادي الجديد 44 24
شلاتين 39 28
حلايب 36 29
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