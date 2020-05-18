شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعيد فتح 25 متجر ا بالولايات المتحدة بعد غلقها منذ مارس بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم شركة أبل إنها ستعيد فتح 25 متجرا إضافيا من متاجرها فى الولايات المتحدة لتواصل عملية تدريجية لفتح أبواب قرابة خُمس متاجرها فى جميع أنحاء العالم، وأغلقت أبل فى مارس جميع متاجرها خارج الصين بعد تفشى فيروس كورونا، وتمتلك أبل 510 متاجر فى أنحاء العالم و271 متجرا فى الولايات المتحدة، وأعادت أبل الأسبوع الماضى فتح أول خمسة متاجر فى الولايات المتحدة.

وقامت شركة أبل بإعادة فتح بعض المتاجر الأسبوع الماضى فى أيداهو وساوث كارولينا وألاباما وألاسكا، وبحسب موقع engadget الأمريكى، ففى بداية شهر أبريل، أبلغت الموظفين أن متاجر Apple Store فى الولايات المتحدة ستبقى مغلقة حتى أوائل مايو على الأقل، وقالت الشركة لشبكة CNBC فى بيان: "يراقب فريقنا باستمرار البيانات الصحية المحلية والتوجيهات الحكومية، وبمجرد أن نتمكن من فتح متاجرنا بأمان، سنقوم بذلك".

وفتحت أبل أيضا متاجرها الأربعة فى سويسرا يوم 12 مايو فى الساعة 11:00 صباحًا، بالإضافة إلى فتح جميع متاجرها الـ 15 فى ألمانيا فى 11 مايو، وفى الوقت الحاضر، فإن أبل لديها أربعة متاجر فى سويسرا وهى فى زيوريخ، والويسيلين، وجنيف، وبازل.

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وقد بدأت شركة أبل فى إعادة فتح متاجرها فى كوريا الجنوبية وأستراليا وألمانيا على مدار الأسابيع القليلة الماضية حيث اتخذت خطوات مبدئية نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، لكن لم تؤكد الشركة عدد المتاجر الستة الموجودة فى تلك الولايات الأربع التى ستفتح للعملاء الأسبوع المقبل، لكنها ستركز بشكل أساسى على إصلاحات المنتجات.

جدير بالذكر أعلنت أبل غلق متاجرها بالولايات المتحدة حتى إشعار آخر جراء انتشار فيروس كورونا يوم 17 مارس الماضى.