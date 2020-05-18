تكنولوجيا: Realme تعتمد هاتف Realme X50 Pro Player إستعداداً للإعلان الرسمي في 25 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme للإعلان الرسمي عن هاتف Realme X50 Pro Player في 25 من مايو في حدث يعقد في الصين، ولقد أعتمد الهاتف في TENAA إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً.

تقدم شركة Realme إصدارها الخاص من هاتف Realme X50 Pro لاحقاً هذا الشهر بعنوان Realme X50 Pro Player، ولقد ظهر الهاتف في قاعدة بيانات TENAA بنموذج رقم RMX2072، كما كشف عن تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار.

ولقد أكدت Realme خلال الفترة الماضية على أن هاتف Realme X50 Pro Player يأتي بمعايير LDPPR5 في الذاكرة العشوائية، وأيضاً معايير UFS 3.1 في السعة التخزينية.

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مواصفات هاتف Realme X50 Pro Player

شاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش ودقة عرض 1080 في 2400 بيكسل أو جودة عرض Full HD بلس، مع أبعاد 20:9، ومعدل تحديث 90Hz، وسطوع 1000+nits، وأيضاً HDR10 بلس، مع 100% من DCI-P3، و105% من ألوان NTSC gamut، مع طبقة حماية من Corning Gorilla Glass 5.

رقاقة معالج Snapdragon 865 بسرعة 2.84GHz مع كرت شاشة Adreno 650

ذاكرة عشوائية 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام في LPDDR5، وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت في UFS 3.1.

نظام تشغيل Android 10 وواجهة realme UI.

يدعم اثنان من شرائح SIM.

مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل مع فلاش LED، وUIS للتثبيت، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، مع مستشعر B&W بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير مع فتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة مع مستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجا بيكسل.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

مكبرات صوتية Dual Linear، يدعم تقنية الصوتيات Dolby Atmos، ويضم منفذ USB C، مع صوتيات Hi-Res.

قياسات الهاتف 159.0 في 74.2 في 8.9مم، مع وزن 209 جرام.

بطارية بقدرة 4200 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 64W.

ومن المقرر أن ينطلق هاتف Realme X50 Pro Player بألوان الأخضر والأحمر إلى جانب اللون الفضي، كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بسعر 422 دولار.

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