شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Lens سيمكنه قريبا حل معادلات رياضية أكثر صعوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل تسعى لتوسيع ميزة حل المعادلات الرياضية البسيطة في تطبيق "Lens" لتصبح أكثر قوة، حيث كان تطبيق "Google Lens" عند إطلاقه ليس بمثل هذه القوة الحالية، والآن أصبح أداة قوية من خلال العديد من المميزات التى يوفرها.

وبحسب المسرب الشهير Mishaal Rahman عبر حسابه على تويتر، فإن جوجل تتطلع حاليا توسيع ميزة حل المعادلات الرياضية الاكثر صعوبة، حيث من المنتظر أن نرى العدسة تدعم حل معادلات رياضية متقدمة فضلًا عن تقديم المساعدة لحل هذه المسائل، على أن يتبلّور هذا الدعم في "وضع التعليم" الجديد، حيث عند تحديده ستتمكن من توجيه الكاميرا إلى "المسألة" ليقوم التطبيق بحلها بسهولة.

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وتقوم فكرة Lens على توجيه الكاميرا إلى شيء ما من حولك وستقدم لك العدسة نتائج البحث اعتمادًا على ما تتعرف عليه، وأبرز مميزاتها استخراج النص لتتمكن من نسخه مباشرة وأكثر، كذلك حل المعادلات الرياضية البسيطة وغيرها.

لكن لا تزال هذه الميزة متاحة بشكل تجريبي في الوقت الراهن، وهو ما يعني أن هذه الميزة قد تستغرق بعض الوقت، حتى تكون متاحة للجميع، ومن المحتمل أيضًا أن تقوم جوجل بإلغاء العمل عليها تمامًا.