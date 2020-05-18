طريقة إستخدام الآلة الحاسبة العلمية في هواتف iphone

الوصول إلى الآلة الحاسبة العلمية في هواتف أيفون .

عزيزي القارئ على الأغلب أنت لم تكن تعرف أن هناك آلة حاسبة علمية مخبأة داخل نظام هواتف أيفون ولا يمكن الوصول إليها إلا من خلال طريقة سهلة للغاية ولكنها قد تسهى عن البعض أو قد لا يتمكن البعض من الوصول إليها بسهولة ولهذا اليوم فإننا سنتحدث عن هذه الآلة الحاسبة العلمية وكيفية الوصول إليها.

الكثير من مميزات آيفون تكون مخفية بشكل ما أو تحتاج إلى خطوات معينة لتتمكن من تفعيلها ولكن هذا لا يعني أنها غير موجودة ولكن فقط بعيدة عن متناول الأيدي وتحتاج إلى مساعدة بسيطة حتى تتمكن من الوصول إليها بسهولة والإستمتاع والإستفادة منها بشكل كبير.

طريقة الوصول إلى الآلة الحاسبة العلمية :

الأمر بسيط للغاية، لتتمكن من الوصول إلى الآلة الحاسبة العلمية تأكد من أن هاتفك المحمول ليس على وضع portrait ولكن على وضع Landscape ولتتأكد من هذا الأمر كل ما عليك فعله هو سحب مربع التنبيهات من أعلى جهة اليمين في الشاشة إلى الأسفل ليظهر أمامك الشكل التالي :

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الآن قم بالضغط على علامة القفل التي وضعنا العلامة عليها لتتمكن من تفعيل التدوير التلقائي لوضع الشاشة ولتتمكن من الإستفادة من الآلة الحاسبة العلمية.

توجه بسهولة إلى تطبيق الآلة الحاسبة وإفتحه وأنت في وضع الـ Landscape أو قم بتدوير جهاز الأيفون الخاص بك إلى وضع الـ landscape لتتمكن من فتح الآلة الحاسبة العلمية بالشكل التالي :

أما عن فوائد الآلة الحاسبة العلمية فهي كثيرة ومتنوعة للغاية، يمكنك من خلالها الوصول إلى الجذر التكعيبي أو التربيعي لأي رقم ترغب فيه والقيام ببعض المعادلات البسيطة والسهلة والتي يحتاجها بعض الطلبة أثناء دراستهم ولهذا فهي مفيدة للغاية للطلبة في المراحل الدراسية المختلفة بدلاً من أن يقوموا بتحميل برامج طرف ثالث منفصلة .