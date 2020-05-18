أفضل 4 تطبيقات تدريب في المنزل لتحصل على جسد رياضي في أقل وقت

يجب عليك أن تبدأ تدريب في المنزل الآن وألا تؤجل عمل اليوم للغد، لماذا ؟ لأن مشاكل الحظر الصحي لمواجهة الكرونا لن تنتهي قريباً ولا يجب عليك أن تدعها تمنعك من الوصول إلى الجسد الرياضي الذي لطالما رغبت به، ولأنه حتى وإن عادت النوادي الرياضية للعمل لا يجب عليك الذهاب إليها فسوف تظل بؤر معدية يمكنها أن تنقل الكثير من الأمراض بسهولة.

الحل ؟ تطبيقات التدريب المنزلي والتي تساعدك على القيام بالتدريبات الهامة والأساسية التي يمكن من خلالها أن تحافظ على جسدك الرياضي بسهولة دون الحاجة إلى شراء معدات غالية أو معدات خاصة بالتدريب فهذه التطبيقات ستساعدك على الحصول على الجسد الرياضي المميز الذي لطالما تمنيته بدون تكاليف إضافية.

أفضل 4 تطبيقا تدريب في المنزل :

جميع التطبيقات التي سنذكرها اليوم تمتلك نسخة خاصة بهواتف الأندرويد وهواتف أيفون وجميعها دون إستثناء تعمل بسهولة مع جميع الأسوار والساعات الذكية.

برنامج Nike training Club :

يأتينا هذا البرنامج من شركة المعدات والملابس الرياضية المعروفة للغاية Nike وهو يساعدك بشكل كبير على أداء التمارين المختلفة والتدريب في المنزل بسهولة، يضم البرنامج مجموعة كبيرة من التمارين المجانية تصل إلى 185 تمرين تقريباً بالإضافة لكونه يضم مختلف أنواع التمارين بداية من 15 دقيقة إلى 90 دقيقة ويمكنك إختيار التدريب بحسب المعدات التي تمتلكها بسهولة.

داخل البرنامج ستحصل أيضاً على مجموعة من المعلومات والنصائح من المدربين المعتمدين من الشركة ويمكنهم أن يوجهوك حتى تتمكن من الوصول إلى النتائج التي ترغب بها.

رابط تحميل البرنامج لأندرويد | رابط تحميل البرنامج لـ IOS

برنامج Daily Burn :

هذا البرنامج مدفوع ويأتي بسعر إشتراك شهري يبلغ حوالي 26 دولار في الشهر الواحد تقريباً، ولكن فورما تعرف مميزات هذا البرنامج ستكتشف أن هذا سعر بخس في مقابل المميزات التي ستحصل عليها فيه.

في البداية يجب أن تعرف أن هذا البرنامج مصمم بشكل رئيسي ليقدم مجموعة متنوعة من التمارين وطرق التدريب في المنزل دون الحاجة إلى أي معدات تماماً لذا فهو مناسب للغاية لمن يرغب في بدء رحلة التمارين الخاصة به ولكن يحتاج أن يبدأها دون أن يزحم منزله، أيضاً يقدم لك البرنامج مجموعة تمارين يومية، هذا يعني أنك في صباح كل يوم تحصل على مجموعة تمارين يجب عليك أن تقوم بها قبل أن ينتهي اليوم وإلا فإنك بنهاية اليوم لن تجد هذه المجموعة من التمارين وهكذا.

يوفر ايضاً البرنامج مجموعة من 600 فيديو لتمارين وتدريب في المنزل تدعى ” fan Favorite ” وهي أكثر التمارين التي تأتي بإقبال جماهيري عليها، يوفر أيضاً البرنامج فترة تجريبية لمدة 30 يوم تقريباً لترى إن كان البرنامج مناسب لك أم لا .

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يمكنك أيضاً الدخول على الموقع من خلال أجهزة الكومبيوتر للإطلاع على التمارين المختلفة والإستفادة والاستمتاع بها.

رابط تحميل البرنامج لأندرويد | رابط تحميل البرنامج لـ IOS

برنامج 8fit :

في الوقع الحمية الجيدة هي جزء لا يتجزأ من التدريب المنزلي المناسب، فمهما قمت بتدريب صعب ومعقد لن تكتمل حميتك ولن ترى تغييراً على شكل جسدك إلا إذا تمكنت من تعديل عاداتك السيئة في الطعام والأكل وتجنب الطعام الضار والذي يسبب السمنة.

ولهذا فإن برنامج 8fit من البرامج المميزة للغاية في هذا المجال فهي تقوم بتقديم مجموعة من الأنظمة الغذائية المناسبة والتي تساعدك على التخسيس بشكل كبير وسريع للغاية بالإضافة إلى تمارين رياضية لتساعدك على تمضية يومك كما ترغب.

رابط تحميل البرنامج لأندرويد | رابط تحميل البرنامج لـ IOS

برنامج Freeletics :

يحتوي هذا البرنامج على أكثر من 140 تمرين وحوالي 900 تدريب متنوع مبنية على نظام HIIT، كما أنه يأتي بمساعد ذكي AI يساعدك على الإستمرار في التدريب والحفاظ على لياقتك البندية بشكل كبير ومميز، المدرب ايضاً يتعلم من المعلومات والنصائح التي تعطيها له ويقوم بتجهيز التدريبات العامة التي يمتلكها البرنامج ليحولها إلى تدريبات خاصة بك ومخصصة بشكل أساسي لك.

جلسة التدريب الواحدة تأخذ من 10 إلى 30 دقيقة تقريباً ولا تطلب معدات على الإطلاق أو معدات بسيطة للغاية.

رابط تحميل البرنامج لأندرويد | رابط تحميل البرنامج لـ IOS

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