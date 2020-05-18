شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توقف توفير نسخة 32 بت من ويندوز 10 لمصنعى أجهزة الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن نظام التشغيل Windows 10 يأتى بإصداري 32 بت و64 بت، وعلى الرغم من أنها تبدو متشابهة تقريبًا، إلا أن الأخيرة تستفيد من مواصفات الأجهزة الأفضل والأسرع، ومع انتهاء فترة معالجات 32 بت، يبدو أن مايكروسوفت تفكر فى التخلص من الإصدار الأقل من نظام التشغيل الخاص بها.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فكشفت متطلبات النظام لتحديث Windows 10 May 2020 القادم، ما كشفته مايكروسوفت أنه "بدءًا من Windows 10، الإصدار 2004، ستكون جميع أنظمة Windows 10 الجديدة مطلوبة لاستخدام إصدارات 64 بت ولن تقوم مايكروسوفت بإصدار 32 بت .

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وبعبارة أخرى، أي جهاز كمبيوتر تشتريه في المستقبل والذي تم تحميل Windows 10 عليه مسبقًا سيتم تشغيل الإصدار 64 بت، لكن لا يعني هذا الخبر أن مايكروسوفت لن تدعم بعد الآن أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows 10 بت 32 بت.

وتقول مايكروسوفت إنها ستواصل تحديث نظام التشغيل بميزات جديدة وتصحيحات أمان، وستستمر في بيعها مباشرةً للمستهلكين، ومع ذلك، إذا كنت لا تزال تستخدم معالج 32 بت، فقد يكون الوقت قد حان للترقية - فالنسخة الأضعف من Windows 10 لها العديد من القيود، مثل الوصول إلى 3.2 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي وإجراءات أمنية أقل صرامة.