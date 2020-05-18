شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تختار مكان مصنعها الأمريكى الثالث.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة تسلا بتضييق نطاق المواقع المحتملة لمصنع Gigafactory الثالث في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لموقع Autoblog، وبحسب ما ورد اختار صانع السيارات مدن أوستن وتكساس وتولسا وأوكلاهوما كمرشحين نهائيين لمصنع تجميع جديد - ربما أكبرها حتى الآن - مخصص لبناء Cybertruck وModel Y.

وبحسب موقع engadget الأمريكى فقد هدد رئيس الشركة إيلون موسك مؤخرًا بنقل مقر شركة تسلا إلى نيفادا أو تكساس نتيجة لقرار مقاطعة ألاميدا بإبقاء مصنع فريمونت مغلقًا حتى مايو، وقد أعلنت شركة تسلا عن بحثها عن مصنع ثالث في مارس، قبل أن يصبح "ماسك" من أشد المنتقدين لعمليات الإغلاق المرتبطة بالفيروس التاجي.

وقد اختار ماسك تحدي أوامر الإغلاق واستئناف إنتاج Tesla في Fremont ، ولكن ما إذا كانت الشركة تتحرك حقًا مقرها الرئيسي، فلا يزال يتعين رؤيته، وليس من الواضح تمامًا ما إذا كانت هناك أماكن في المنطقة بخلاف أوستن وتولسا ، ولكن المواقع التي تتنافس على مصانع الشركات الكبيرة والمقر الرئيسي عادةً ما تقدم مقترحات لإظهار ما يمكنهم تقديمه.

كما أخبر رئيس الشركة Elon Musk سابقًا WSJ ، أن الاختيار النهائي يعتمد على عدة عوامل، مثل الحوافز التي يمكنهم تقديمها، وتعتبر التكاليف اللوجستية والوصول إلى قوة عمل كبيرة ونوعية الحياة نقاطًا رئيسية في الاعتبار أيضًا.