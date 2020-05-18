تكنولوجيا: قوة الفضاء الأمريكية تطلق الطائرة X-37B فى مهمة سرية بعد تأجيلها

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وX-37B طائرة فضائية غير مأهولة يتم تشغيلها من جانب مكتب قدرات الاستجابة السريعة للقوات الجوية الأمريكية.
كما أنه لدى القوات الجوية وقوات الفضاء طائرتان من الروبوتات الفضائية وأطلقت خمس مهمات طويلة الأمد، ولكنها سرية، منذ عام 2010.
وستنشر البعثة FalconSat-8، وهو قمر صناعي صغير طورته أكاديمية القوات الجوية وبرعاية مختبر أبحاث القوات الجوية لإجراء العديد من التجارب على المدار.
وتجري البعثة أيضًا تجربتين من وكالة ناسا لدراسة نتائج الإشعاع والتأثيرات الفضائية الأخرى على لوحة عينة من المواد والبذور المستخدمة في زراعة الطعام.
كما ستقوم بإجراء تجربة أخرى يقدمها مختبر الأبحاث البحرية بتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة ميكروويف للتردد اللاسلكي ويمكن بعد ذلك نقلها إلى الأرض.
الجدير بالذكر أنه ستكون هذه هي المهمة رقم 139 لـ United Launch Alliance، كما أنه المركز 84 لصاروخ أطلس الخامس والسابع في التكوين 501.
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