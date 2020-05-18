شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق صاروخ فضائي فى مهمة سرية بأمريكا.. اعرف القصة إيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة أمريكية بنجاح صاروخا فضائيا فى مهمة سرية للحكومة الأمريكية، تشمل نشر قمر صناعي صغير وإجراء تجارب لوكالة ناسا، كما أن على متن الصاروخ أطلس الخامس، مركبة سرية من Space Launch 41.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شركة United Launch Alliance الأمريكية المُصنعة والمُزودة لخدمة إطلاق المركبات الصاروخية، أطلقت صاروخ أطلس الخامس الخاص بها لمهمة الوكالة الحكومية الجديدة، والتي تشمل نشر قمر صناعي صغير وإجراء تجارب لوكالة ناسا.



إطلاق صاروخ فضائي

وانطلق الصاروخ من محطة كيب كانافيرال الجوية في الساعة 9:14 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:14 بتوقيت جرينتش)، حيث حدث الإقلاع في الوقت المحدد بعد 24 ساعة فقط من الأحوال الجوية السيئة في فلوريدا.

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وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية أن مهمة الصاروخ سرية حتى الآن، حيث كشف مسئولو قوة الفضاء أن المركبة تقوم بإجراء الكثير من التجارب في هذه الرحلة لاختبار أنظمة مختلفة في الفضاء.

جانب من إطلاق الصاروخ

وتتضمن هذه التجارب قمرًا صناعيًا صغيرًا يسمى "FalconSat-8"، واثنين من حمولات ناسا المصممة لدراسة آثار الإشعاع على المواد المختلفة وكذلك البذور لزراعة الطعام، وتجربة إرسال الطاقة باستخدام "الميكروويف".

إطلاق صاروخ

وقال المسئولون الأمريكيون إن التجارب والتكنولوجيا التي تحملها طائرة X-37B "تمكن الولايات المتحدة من تطوير القدرات الفضائية اللازمة بكفاءة وفعالية للحفاظ على التفوق في مجال الفضاء".