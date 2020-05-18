شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات التجارة الإلكترونية تمنح موظفيها دروسا رقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن عدد من شركات التكنولوجيا بدأت في تقديم تدريبات رقمية للعمال خاصة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تكثف هذه الشركات عملياتها وسط نقص حاد في العمالة بسبب جائحة فيروس كورونا Covid-19، وذلك بحسب موقع TOI الهندى حيث كان على الشركات الناشئة بما في ذلك Swiggy وZomato وGrofers وBigBasket وFlipkart نقل التدريب رقميًا إلى الآلاف من المديرين التنفيذيين للتسليم، وموظفي الخدمات، وعمال التعبئة، وعمال التخزين بسرعة لأن الإغلاق المستمر لا يترك مجالًا للتفاعلات الشخصية.

وبحسب التقرير، تجرى شركات أخرى تدريبًا عبر الإنترنت لمحترفي الخدمة وشركاء السائقين حول أفضل الممارسات، الذين يواجهون اضطرابات بسبب تفشي الفيروس، ويأتي الإعداد الرقمي حتى في الوقت الذي تمكنت فيه هذه الشركات الناشئة من دفع الظرف فيما يتعلق بتدابير السلامة لقوة العمل وشركاء التوصيل.

وقد استخدمت الشركة مقاطع فيديو متحركة، ومقاطع صوتية، لإيصال التقييمات بطريقة مرحة، فيما تعتمد الشركات في جميع المجالات على المزيد من الأدوات والوحدات للتواصل رقميًا مع الموظفين.