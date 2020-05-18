الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة.. وتكشف تفاصيل طقس العيد

كتب: ضياء السقا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة، الني تشهدها البلاد حاليا، اعتبارا من يوم الجمعة المقبلة.

وقالت الأرصاد في بيان، أنه اعتبارا من يوم الجمعة القادمة، سيكون هناك انكسارا في الموجة الحارة، خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، بنحو 5 درجات يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويكون الطقس على القاهرة والوجه البحري ما بين مائل للحرارة وشديد الحرارة خلال النهار، ويكون لطيف خلال ساعات الليل والرياح معتدلة، وتسجل درجة الحرارة 28 للعظمى والصغرى 26.

ووأضافت الهيئة، تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدل خلال فترة النهار مائل للبرودة ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة يوم السبت، وتكون الرياح نشطة، بينما يكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار خلال ساعات النهار معتدل ليلا، والرياح نشطة على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويكون الطقس على محافظات الصعيد ما بين المائل وشديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة تكون مصيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وفيما يلي درجات الحرارة خلال عيد الفطر:

القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 31 إلى 38 للعظمى والصغرى 26 إلى 22،

السواحل الشمالية ما بين 26 إلى 29 للكبرى، والصغرى 22

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ما بين 40 إلى 36 للعظمى والصغرى 26 إلى 28 للصغرى

شمال الصعيد 32 إلى 39 للعظمى والصغرى 30إلى 23 للعظمى والصغرى

جنوب الصعيد للعظمى من 43 إلى 44 والصغرى 30 إلى 29

وأعلنت الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، الإثنين، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقالت الأرصاد، في بيان إن الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف أيضا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء قد تصل لحد السيول

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

أما حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الإثنين:

القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 25

الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23

Advertisements

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 20

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28

موجة حارة عنيفة

وتتعرض البلاد لموجة حارة عنيفة تمر حتى نهاية الأسبوع، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد في بيان لها.

وقالت الأرصاد، إن البلاد تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بأعلى من المعدلات الطبيعية، مشيراً إلى أن درجات الحرارة تترواح بين 41 و42 درجة مئوية.

وأشارت الهئية إلى أن الموجه الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتصل ذروتها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لافتا إلى أنه بنهاية الأسبوع تعود درجات الحرارة وحالة الطقس إلى المعدلات الطبيعية.

نصائح عاجلة من الأرصاد

قدم خبراء الأرصاد، نصائح هامة للمواطنين، تزامنا مع تعرض البلاد لموجة حارة عنيفة، تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وجاءت النصائح كالتالي:

1-ارتداء الملابس الصيفية.

2-ارتداء ملابس قطنية فاتحة الألوان.

3- ارتداء غطاء الرأس للوقاية من أشعة الشمس.

3- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة خلال فترة الظهيرة.

4- عدم الجلوس فى الأماكن المغلقة سيئة التهوية نظرا لارتفاع الرطوبة.

5- تأخير السحور قدر المستطاع.

6- كثرة شرب السوائل في الفترة من بعد الإفطار وحتى السحور.

7- تناول الأغذية المرطبة في السحور كالخيار والبطيخ والزبادي.