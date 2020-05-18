شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد إطلاق رحلات الأقمار الصناعية ستارلينك للإنترنت الفضائى فى عام.. صور والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أول تجربة لمشروع ستارلينك

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي فأطلقت الحمولات على صاروخ Falcon 9 من شركة SpaceX ، وكان الإطلاق الأول لـ 60 قمرًا صناعيًا Starlink في 23 مايو 2019.

بينما كان إطلاق النماذج الأولية في 22 فبراير 2018، حيث أطلقت SpaceX أول نموذجين أوليين لكوكبة Starlink الضخمة للإنترنت عبر الأقمار الصناعية للشركة، إلى جانب مركبة فضائية إسبانية لرصد الأرض، وتم تسمية النماذج الأولية Tintin A وTintin B.



صورة إطلاق الصواريخ

انطلق صاروخ فالكون 9 من مرحلتين والذي يحمل أول نموذجين أوليين من ستارلينك من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا في 22 فبراير 2018، الساعة 9:17 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ونجح في تسليم الحمولة الرئيسية.

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بينما أطلقت شركة SpaceX الدفعة الأولى من 60 قمراً صناعياً ستارلينك في 23 مايو 2019. وقد انطلقت من محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا على صاروخ فالكون 9 الساعة 10:30 مساءً. EDT وكانت المجموعة الأولية عبارة عن أقمار صناعية للاختبار، ولم تكن تعمل بكامل طاقتها.



صورة الأقمار الصناعية

وتوالت الرحلات في كل منها 60 قمر صناعى، ولعل هبوط Starlink-3 بعد إطلاق الدفعة الرابعة من أقمار Starlink بنجاح في المدار في 29 يناير 2020 كان مميزا، حيث أجرى صاروخ Falcon 9 من SpaceX تثبيت هبوط رأسي.



صورة المهمة الأخيرة

وكانت آخر مجموعة لـSpaceX حتى الآن التي تم فيها نشر 60 قمرا صناعيا من Starlink في المدار بعد إطلاق صاروخ Falcon 9 ناجح من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بفلوريدا في 22 أبريل 2020.



صورة أول مجموعة لستارلينك



صورة للإطلاق الثانى لستارلينك



منظر إطلاق الأقمار الصناعية



ناسا