شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم المزايا المتوقعة بسماعات الرأس AirPods Studio المقبلة من أبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤخرا موقع 9to5Mac عن المزيد من التفاصيل الحصريّة حول سماعات AirPods Studio، بما في ذلك المواصفات والإعدادات، وفقًا للأشخاص المُطلعين على الأمر، وواحدة من الميزات الرئيسية في سماعة أبل AirPods العادية هي الكشف عن الأذن، والتي تُوقف الأغنية تلقائيًا عند خلع سماعات الأذن، ويُشار إلى أن AirPods Studio ستشتمل على ميزة مماثلة، ولكنها ستعمل بطريقة مُختلفة.
وسيتمكن مُستشعر جديد آخر من اكتشاف الأذنين اليسرى واليمنى لتوجيه القنوات الصوتية تلقائيًا، وهذا يعني أنه من المحتمل ألا يكون هناك جانب صحيح أو خاطئ لاستخدام AirPods Studio، في حين أن سماعات الرأس الحالية لديها قنوات ثابتة يمنى ويسرى.
تمامًا مثل AirPods Pro، ستحتوي سماعات الرأس الجديدة من أبل على ميزة إلغاء الضوضاء النشطة ووضع الشفافية، بحيث سيتمكن المستخدمون من التبديل بسهولة بين الوضعين لتقليل الضوضاء الخارجية أو لسماع الصوت المحيط.
ونظرًا لأنه من المُتوقع أن تُركز AirPods Studio بشكل أساسي على المستخدمين المحترفين، فإن إقران سماعات الأذن مع جهاز Mac أو iOS سيفتح إعدادات المُعادل المُخصّصة custom equalizer، مع تعديلات الترددات المنخفضة والمتوسطة والعالية المتاحة.
ووفقًا لتقرير Bloomberg الأخير، ستكون سماعات الأذن الخاصة بشركة آبل مُتاحة في شكلين مُختلفين على الأقل – أحدهما يستخدم الأقمشة الجلدية والآخر بمواد أخف لحالات استخدام التمارين الرياضية، قال التقرير أيضًا أن آبل تختبر تصميمًا معياريًا جديدًا مع وسادات أذن مغناطيسية قابلة للاستبدال.
وعثر موقع 9to5Mac أيضًا على دليل على ما يسمى AirPods Studio في الكود التجريبي لنظام التشغيل iOS 14 الذي تم تسريبه، بما في ذلك الملفات التي تعرض على الأقل خيارين للألوان للسماعة الجديدة. أما بالنسبة للسعر، تشير الشائعات إلى أن السماعة ستُكلف 349 دولارًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أهم المزايا المتوقعة بسماعات الرأس AirPods Studio المقبلة من أبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.