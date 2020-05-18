شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أهم المزايا المتوقعة بسماعات الرأس AirPods Studio المقبلة من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مؤخرا موقع 9to5Mac عن المزيد من التفاصيل الحصريّة حول سماعات AirPods Studio، بما في ذلك المواصفات والإعدادات، وفقًا للأشخاص المُطلعين على الأمر، وواحدة من الميزات الرئيسية في سماعة أبل AirPods العادية هي الكشف عن الأذن، والتي تُوقف الأغنية تلقائيًا عند خلع سماعات الأذن، ويُشار إلى أن AirPods Studio ستشتمل على ميزة مماثلة، ولكنها ستعمل بطريقة مُختلفة.

فبدلًا من اكتشاف الأذن، تعمل آبل على تضمين مُستشعرات يُمكنها اكتشاف ما إذا كانت سماعات الرأس رأسك أم رقبتك. وبناءً على ذلك ستقوم AirPods Studio بتشغيل الأغنية أو إيقافها مُؤقتًا عندما تكتشف وضعها على رأسك أو رقبتك، تمامًا مثل إخراج سماعة AirPods من الأذن.

وسيتمكن مُستشعر جديد آخر من اكتشاف الأذنين اليسرى واليمنى لتوجيه القنوات الصوتية تلقائيًا، وهذا يعني أنه من المحتمل ألا يكون هناك جانب صحيح أو خاطئ لاستخدام AirPods Studio، في حين أن سماعات الرأس الحالية لديها قنوات ثابتة يمنى ويسرى.

تمامًا مثل AirPods Pro، ستحتوي سماعات الرأس الجديدة من أبل على ميزة إلغاء الضوضاء النشطة ووضع الشفافية، بحيث سيتمكن المستخدمون من التبديل بسهولة بين الوضعين لتقليل الضوضاء الخارجية أو لسماع الصوت المحيط.

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ونظرًا لأنه من المُتوقع أن تُركز AirPods Studio بشكل أساسي على المستخدمين المحترفين، فإن إقران سماعات الأذن مع جهاز Mac أو iOS سيفتح إعدادات المُعادل المُخصّصة custom equalizer، مع تعديلات الترددات المنخفضة والمتوسطة والعالية المتاحة.

ووفقًا لتقرير Bloomberg الأخير، ستكون سماعات الأذن الخاصة بشركة آبل مُتاحة في شكلين مُختلفين على الأقل – أحدهما يستخدم الأقمشة الجلدية والآخر بمواد أخف لحالات استخدام التمارين الرياضية، قال التقرير أيضًا أن آبل تختبر تصميمًا معياريًا جديدًا مع وسادات أذن مغناطيسية قابلة للاستبدال.

وعثر موقع 9to5Mac أيضًا على دليل على ما يسمى AirPods Studio في الكود التجريبي لنظام التشغيل iOS 14 الذي تم تسريبه، بما في ذلك الملفات التي تعرض على الأقل خيارين للألوان للسماعة الجديدة. أما بالنسبة للسعر، تشير الشائعات إلى أن السماعة ستُكلف 349 دولارًا.