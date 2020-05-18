شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج.. كل ما تريد معرفته عن المزايا الخفية بتطبيق ZOOM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح تطبيق Zoom واحدا من أبرز التطبيقات التى يعتمد عليها الكثيرون خاصة في مجال العمل من المنزل أو التواصل مع الأهل والأصدقاء، ورغم أن الكثيرين يعرفون العديد من المميزات الأساسية والوظائف التى يمكنهم استخدامها، إلا أنه توجد هناك مجموعة من المميزات التى يمكن القيام بها من التطبيق والتى نعرضها كما يلى:

سواء كنت ترغب في مشاركة صوت الكمبيوتر الخاص بك في مسابقة الموسيقى الافتراضية الخاصة بك أو كنت ترغب فقط في إقامة حفلة استماع مع أصدقائك، فلن يكون من الأسهل مشاركة الموسيقى من خلال Zoom.

أولاً تحتاج إلى تنزيل تطبيق سطح المكتب، حيث لا يمكنك مشاركة الصوت من خلال متصفح الويب.

بعد ذلك، عندما تكون في مكالمة، ما عليك سوى الضغط على "مشاركة الشاشة" في الشريط السفلي.

أسفل الكاميرا من هنا، اضغط فوق "خيارات متقدمة".

في الزاوية اليمنى اضغط فوق "موسيقى أو صوت الكمبيوتر فقط" ثم "مشاركة" مشاركة صوت الكمبيوتر الخاص بك أمر لا بد منه لأي مسؤول جاد.

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إذا كنت تريد مشاركة شاشتك في نفس الوقت، فما عليك سوى الضغط فوق "مشاركة الشاشة" ثم تحديد "مشاركة صوت الكمبيوتر" على في الزاوية السفلية اليسرى.

إذا كنت تستضيف اجتماعًا، يمكنك تسجيله عن طريق الضغط على زر "تسجيل" على الجانب الأيمن من الشريط أسفل الشاشة، وبمجرد انتهاء الاجتماع، سيتم حفظ التسجيل الخاص بك كملف .mp4، حيث ستحصل على رسالة في نهاية الاجتماع تخبرك بمكان العثور على ملف الفيديو الخاص بك، عادةً في مجلد التنزيلات.

وبالنسبة للحسابات المجانية، يمكن للمضيف فقط بدء التسجيل، لذلك إذا أراد مشارك آخر التسجيل، فيجب عليه الحصول على إذن من المضيف. للقيام بذلك، يمكنهم إعدادهم كمضيف بديل هناك نصيحة حول كيفية القيام بذلك على موقع Zoom على الويب.

غير معروف للبعض، Zoom أن لديه ميزة جمال مخفية خاصة تسمح لك بتطبيق فلاتر تنعم خطوطك وتفتيح بشرتك بشكل طفيف، ويصف Zoom التأثير على أنه "تأثير ملين للبشرة لتقليل رؤية العيوب"، وهو في الأساس مرشح جمال لبيئة العمل الجديدة.

ولاستخدامه، انتقل إلى "التفضيلات"، ثم اضغط على "فيديو" واضغط على "تحسين مظهري" أو بدلاً من ذلك، يمكنك تغيير هذا الإعداد عندما تكون في مكالمة بالضغط على "إعدادات الفيديو" في أسفل اليسار جانب الشاشة، ولن يعرف أحد على الإطلاق

الإجابة المختصرة هي نعم، يمكنك إرسال Zoom إلى التليفزيون الخاص بك، ولكن بالضبط كيف تفعل ذلك سيعتمد على الجهاز الذي تستخدمه، إذا كان الكمبيوتر المحمول متصلاً بالتليفزيون الخاص بك من خلال كبل HDMI أو انعكاس الشاشة، فمن المفترض أن تتمكن من مشاهدة زملائك المشاركين هناك، لكن يختلف الإعداد لذلك بناءً على التلفزيون والجهاز.